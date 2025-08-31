leonoticias - Noticias de León y provincia

Efectos del incendio en Castropodame. César Hornija

León termina agosto sin incendios de nivel 1 ni 2

Los cuatro fuegos que habían llegado hasta el último día del mes en nivel de gravedad 1 bajan hasta el 0

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Domingo, 31 de agosto 2025, 21:07

Tras el paso adelante dado el sábado al suspender el Cecopi provincial al no tener ya ningún incendio en nivel IGR 2 en León, el domingo se da otro más al no tener ninguno en nivel IGR 1 por primera vez en más de tres semanas.

Barniedo de la Reina, La Baña y Fasgar-Colinas han abonado en bloque esta calificación poco antes de las nueve de la noche y dejan un mapa de incendios en la provincia con todos en nivel 0, ya sea activos, controlados -otros nueve- y extinguidos -dos más-.

Se pone así fin a una racha que se inició con uno de estos incendios 'veteranos', el de Fasgar, el viernes 8 de agosto a las 17:24 de la tarde y seguir activo desde entonces. La situación ha cambiado mucho durante esta semana gracias a unas condiciones meteorológicas mucho más favorables que han permitido que el trabajo de todos los equipos de extinción haya surtido efecto tras una lucha contra unos fuegos que, por momentos, han sido incontrolables y que han desatado un serio debate sobre la falta de prevención en Castilla y León.

