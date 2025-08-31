Tres incendios en IGR 1 y otros dos activos en nivel 0 abren un domingo libre de grandes fuegos tras 25 días A pesar de la bajada de temperaturas, Castilla y León cuenta con riesgo muy alto-extremo de incendios en gran parte de la comunidad

Castilla y León cierra el mes de agosto con tres incendios de Índice de Gravedad Forestal (IGR) 1 y otros dos activos en nivel 0, lo que convierte a este domingo en el primer día libre de grandes fuegos, tras 25 jornadas en las que se han calcinado miles de hectáreas.

Según la herramienta Inforcyl, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, consultada por Ical, ya no queda ningún incendio en nivel 2, tras la mejoría constatada este sábado en el de Fasgar, que permitió al Cecopi su reducción y la posterior disolución de estos organismos, tanto a nivel autonómico como en la provincia de León.

Junto a este y su segundo foco en Colinas del Campo de Martín Moro Toledano, se encuentran en nivel 1 los de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba, en la Cordillera Cantábrica, y que afectó a León y Palencia, y el de Porto-La Baña, que se originó en la zona de Sanabria, entre Zamora y León.

Además, sigue activo, en nivel 0, el fuego de San Pedro de Cansoles (Palencia), prolongación de un primer fuego declarado en la localidad leonesa de Canalejas y en la zona de Riocamba. En San Pedro, las llamas calcinaron varias viviendas. En nivel 0 se encuentra también un fuego declarado esta madrugada en Saelices del Payuelo (León), en el que trabajan a estas horas dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres y dos autobombas. Además, hay otros 17 fuegos ya controlados.

Aún existe riesgo

A pesar de las precipitaciones débiles que se esperan en la zona noroeste y la bajada de temperaturas, con máximas este domingo que rondarán los 20-25 grados centígrados, Castilla y León cuenta todavía con riesgo «muy alto-extremo» de incendios en gran parte de la Comunidad, principalmente por vientos moderados de 20 kilómetros por hora que podrían alcanzar rachas de 35-45 kilómetros por hora.