leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mapa del camino Künig que pasa por León.

León tiene un nuevo Camino de Santiago: la senda de Künig ya es recorrido histórico

Los promotores esperan que Galicia siga el ejemplo de Castilla y León y otorgue a Lugo la misma distinción

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:38

Comenta

La Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León ha aprobado la calificación como Camino Histórico a Santiago al que recomendó el monje alemán Hermann Künig von Vach para el recorrido entre León y Ponferrada, en la primera guía escrita para los peregrinos a Compostela y publicada en Estrasburgo en 1495.

El tema fue dado a conocer ayer durante el desarrollo de un programa cultural en Lugo iniciado con una marcha de peregrinación a la catedral por un colectivo de personas tanto de Lugo como de León y que continuó con un acto en el templo donde leoneses y lucenses asistieron a un hermanamiento de las catedrales de León y Lugo, unida por elementos de historia y de peregrinación, tales como estar vinculadas a san Froilán, santo nacido en Lugo y obispo de León o ser una y otra lugares por los discurrió el monje Hermann Künig cuando elaboró en el siglo XV la primera guía del peregrinaje.

Por la tarde, el encuentro continuó con la presentación del certificado de peregrinación a la Catedral de Lugo, que tiene el privilegio inmemorial de exponer de forma permanente el Santísimo Sacramento, y la celebración de los aniversarios de las declaraciones de la Unesco tanto del Camino de Santiago como de la propia Catedral de Lugo.

Entre los asistentes se encontraban autoridades religiosas y políticas autonómicas y lucenses y alcaldes de los municipios de Lugo y León por los que discurrió la senda del monje alemán.

Un hito para León que espera replicarse en Asturias

Durante las intervenciones, Javier Gómez, presidente de la Asociación Vía Künig, coorganizadora del acto, reclamó la presencia de Tomás Álvarez, presidente de la Asociación de Amigos de Künig; de Francisco Javier Álvarez, presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Künig, y de Jesús Núñez, titular de la asociación de los municipios lucenses de Vía Künig, con el fin de anunciar la calificación del trayecto como Camino Histórico en su recorrido leonés.

Tomás Álvarez, a continuación, anunció que el Comisario de los Caminos de Santiago en la comunidad de Castilla y León y director general en la Consejería de Cultura de la Junta, Ángel González Pieras, le había confirmado la calificación de la senda como Camino Histórico, un hecho que refrenda de aspiración de los leoneses y que debe ser un estímulo para los lucenses.

Tanto Tomás Álvarez como Javier Gómez alabaron el interés y el profundo conocimiento demostrado por el señor González Pieras por el itinerario y la guía de Hermann Künig, y el segundo aprovechó la presencia en el acto del delegado de la Xunta, Javier Arias Fouz, y de la vicepresidenta de la Xunta de Galicia, Elena Candia López, para destacar, la conveniencia de que Galicia proceda a actuar en el mismo sentido que se ha hecho en la Comunidad vecina.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra tras 41 años Gnomos, la tienda más emblemática de regalos y complementos de la calle Ancha de León
  2. 2 El minero de Villablino muerto en Asturias perdió en 2007 a su hermano en la tragedia de La Escondida
  3. 3 Los nombres más elegidos para recién nacidos en León
  4. 4 La madreña llega a tiempo para la nieve
  5. 5 Los 15 centímetros de nieve en las estaciones son «insuficientes» para abrir la temporada
  6. 6 Varias zonas de León tiritan de frío y rozan los -10 grados esta madrugada
  7. 7 Denuncian el «abandono» de los ganaderos de leche de Omaña y Luna
  8. 8 Santo Domingo ya luce para probar su encendido navideño
  9. 9 Cambian los rostros de Izquierda Unida en León: Rubén Estévez, nuevo coordinador
  10. 10 El Grinch o la galleta de jengibre ya habitan en Almanza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias León tiene un nuevo Camino de Santiago: la senda de Künig ya es recorrido histórico

León tiene un nuevo Camino de Santiago: la senda de Künig ya es recorrido histórico