León tiene un nuevo Camino de Santiago: la senda de Künig ya es recorrido histórico Los promotores esperan que Galicia siga el ejemplo de Castilla y León y otorgue a Lugo la misma distinción

Leonoticias León Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:38 | Actualizado 10:50h.

La Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León ha aprobado la calificación como Camino Histórico a Santiago al que recomendó el monje alemán Hermann Künig von Vach para el recorrido entre León y Ponferrada, en la primera guía escrita para los peregrinos a Compostela y publicada en Estrasburgo en 1495.

El tema fue dado a conocer ayer durante el desarrollo de un programa cultural en Lugo iniciado con una marcha de peregrinación a la catedral por un colectivo de personas tanto de Lugo como de León y que continuó con un acto en el templo donde leoneses y lucenses asistieron a un hermanamiento de las catedrales de León y Lugo, unida por elementos de historia y de peregrinación, tales como estar vinculadas a san Froilán, santo nacido en Lugo y obispo de León o ser una y otra lugares por los discurrió el monje Hermann Künig cuando elaboró en el siglo XV la primera guía del peregrinaje.

Por la tarde, el encuentro continuó con la presentación del certificado de peregrinación a la Catedral de Lugo, que tiene el privilegio inmemorial de exponer de forma permanente el Santísimo Sacramento, y la celebración de los aniversarios de las declaraciones de la Unesco tanto del Camino de Santiago como de la propia Catedral de Lugo.

Entre los asistentes se encontraban autoridades religiosas y políticas autonómicas y lucenses y alcaldes de los municipios de Lugo y León por los que discurrió la senda del monje alemán.

Un hito para León que espera replicarse en Asturias

Durante las intervenciones, Javier Gómez, presidente de la Asociación Vía Künig, coorganizadora del acto, reclamó la presencia de Tomás Álvarez, presidente de la Asociación de Amigos de Künig; de Francisco Javier Álvarez, presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Künig, y de Jesús Núñez, titular de la asociación de los municipios lucenses de Vía Künig, con el fin de anunciar la calificación del trayecto como Camino Histórico en su recorrido leonés.

Tomás Álvarez, a continuación, anunció que el Comisario de los Caminos de Santiago en la comunidad de Castilla y León y director general en la Consejería de Cultura de la Junta, Ángel González Pieras, le había confirmado la calificación de la senda como Camino Histórico, un hecho que refrenda de aspiración de los leoneses y que debe ser un estímulo para los lucenses.

Tanto Tomás Álvarez como Javier Gómez alabaron el interés y el profundo conocimiento demostrado por el señor González Pieras por el itinerario y la guía de Hermann Künig, y el segundo aprovechó la presencia en el acto del delegado de la Xunta, Javier Arias Fouz, y de la vicepresidenta de la Xunta de Galicia, Elena Candia López, para destacar, la conveniencia de que Galicia proceda a actuar en el mismo sentido que se ha hecho en la Comunidad vecina.