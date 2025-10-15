leonoticias - Noticias de León y provincia

La Asociación de Amigos del Camino de Künig entrega el Premio Hermann Künig de la Hospitalidad a la organización Hospitaleros Voluntarios. Peio García

La Asociación de Amigos del Camino de Künig premia la labor de los hospitaleros voluntarios

La entidad premiada se creó en 1990 para ofrecer acogida y atención a los peregrinos

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:31

La Asociación de Amigos del Camino de Künig entregó en la capital leonesa su primer Premio Hermann Künig de la Hospitalidad, que recayó en la organización que agrupa a los hospitaleros voluntarios. Expertos del mundo de la cultura y de la peregrinación integraron el jurado que decidió otorgar el galardón a una entidad que se creó en 1990 y desde entonces ha contado con más de 10.000 integrantes procedentes de todos los continentes, para atender multitud de hospitales de peregrinos, con una acogida tradicional (el caminante aporta únicamente un donativo voluntario, si puede).

La sala del Pendón de san Isidoro de la Real Colegiata leonesa acogió el acto de entrega a cuyas intervenciones siguió un recital del conjunto Skerztrio-León. El premio consiste en una terracota que representa un peregrino del siglo XVI, obra de Marta Rivera y un diploma creado por Lalo Fernández Mayo.

La iniciativa busca promover la obra de Hermann Künig –el autor de la primera guía para los peregrinos- y prestigiar el Camino recomendado por él, que cruza por medio de las comarcas leonesa de Cepeda y Ribera del Órbigo.

