Urgente Protección Civil rebaja a 11 los incendios activos: «Preocupan especialmente los de Porto e Igüeña»
La UME trabajando en uno de los incendios de la provincia leonesa.

León comienza a ver la luz: solo un incendio en IGR 2 y sin poblaciones evacuadas o confinadas

El fuego de Colinas/Fasgar sigue siendo el que más preocupa, pero con una evolución «muy favorable» a lo largo de la jornada y sin riesgo para la población

I. Santos

I. Santos

León

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:47

«La situación es muy muy muy favorable, dado que ahora mismo únicamente tenemos como incendio en nivel IGR2 el de Fasgar/Colinas, en el que se mantiene fundamentalmente por precaución». Con estas palabras empezaba las declaraciones Eduardo Diego Pineda tras más de veinte días de información sobre una situación preocupante en la provincia de León. No había día en el que las noticias fueran buenas y siempre estaban acompañadas por algún nuevo foco, una reactivación o varias poblaciones desalojadas.

Después de tres semanas de infierno, León empieza a ver la luz. Sólo un incendio en IGR 2 y ninguna población evacuada ni confinada. Primer día en el que los ciudadanos de León no corren riesgo por los incendios, la cercanía de las llamas o la densidad del humo en las zonas próximas.

Aunque en estos momentos ya no hay amenaza para las poblaciones, se mantendrá el nivel de riesgo 2 en el incendio de Colinas/Fasgar y desde la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego Pinedo remarca una situación «muy favorable con respecto al incendio», por lo que esperan que se pueda rebajar el riesgo en la jornada del sábado.

Evolución de los focos

El incendio de Barniedo de la Reina se mantiene en IGR1, el perímetro está estabilizado, ha habido alguna reproducción, pero los trabajos ahora mismo son de consolidación y no hay amenaza para poblaciones. En el incendio de La Baña la evolución es muy favorable, con pequeñas reproducciones próximas a la cantera de La Baña, que han sido resueltas sin problemas. El perímetro está en fase de consolidación y con una vigilancia activa con medios antiincendios. En la jornada ha surgido mucho viento, lo que ha dificultado las tareas.

Un nuevo incendio se desarrolló en la tarde del viernes, 29 de agosto, en Torre de Babia, que está en índice de gravedad cero, es sobre matorral y sin riesgo para la población.

Dos incendios a nivel cero

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio descendió este viernes a nivel cero del Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio forestal originado el 8 de agosto en la localidad leonesa de Anllares del Sil, en el término municipal de Páramo del Sil, aunque continúa activo. Su evolución positiva permitió rebajarlo a nivel uno el pasado lunes, pero el miércoles volvió a ascender de nivel.

Otra de las buenas noticias de la jornada la dejó el incendio forestal declarado en la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo que se da por controlado. El fuego se inició en la tarde del jueves 28 de agosto de manera intencionada y menos de una hora después alcanzó el nivel dos el IGR debido a la amenaza seria poblaciones, llegando a tener que desalojarse la población.

En este sentido, el Juzgado de Instrucción número uno de Ponferrada, en funciones de guardia, acordó la libertad provisional con la medida cautelar de internamiento en la Unidad de Psiquiatría del Hospital del Bierzo tras no haber sido posible tomarle declaración debido a su estado de salud para un joven de 20 años detenido como presunto autor del incendio.

Un repaso a 20 días de infierno

«Después de estos 20 días en los que hemos tenido muchos momentos de trabajo y de intensidad por el volumen de incendios, ahora mismo tenemos 10 incendios estabilizados, controlados o extinguidos que se han producido en los últimos 20 días y que han tenido nivel IGR2», ha recordado Diego Pinedo. Para poner en antecedetes de lo complicada que ha sido la situación también ha recordado que en el año 2024, en todo el verano solo hubo dos incendios IGR2.

Una vez más ha querido «agradecer desde el primero hasta el último de los profesionales que forman parte de ese operativo contra incendios y que a base de esfuerzo, de compromiso y de profesionalidad, pues han posibilitado que estos incendios hayan sido controlados y extinguidos».

