Imagen de archivo del GREIM. L.N

Investigan la muerte de una joven que se despeñó de madrugada en una carretera de Picos de Europa

El Greim de Sabero recuperó el cuerpo de la mujer de 30 años

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:20

El cuerpo de una joven de 30 años fue rescatado en la madrugada de este viernes tras caer, según las primeras hipótesis, desde una de las carreteras que conecta Cordiñanes con Caín.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación después de que el Centro de Coordinación del 112 de Castilla y León recibiera, a la 1:58 horas, el aviso de que una mujer se había precipitado en la zona.

El rescate fue llevado a cabo por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Sabero, debido a la dificultad de acceso al lugar donde se encontraba la víctima.

Rescate y traslado del cuerpo

Según informó el 112, la alerta fue dada por una persona que no se hallaba en el lugar de los hechos, pero que avisó al no tener noticias de la joven.

Los servicios de emergencia confirmaron que no se pudo hacer nada por salvar la vida de la mujer. Tras el rescate, el cuerpo fue trasladado al Centro de Salud de Riaño.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirmaron que la Guardia Civil mantiene la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del suceso.

