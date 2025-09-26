Joven motorista herido en un accidente en Villablino El siniestro se registró en la carretera CL-626, a la altura del kilómetro 1

Imagen de una ambulancia del Servicio de Emergencias.

Álvaro Pérez Villablino Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:51

A las 18:08 horas se registró un accidente de tráfico en la carretera CL-626, kilómetro 1, en Villablino. Un alertante informó de que había encontrado a un motorista caído en la calzada, aunque no había presenciado el accidente.

Se trata de un varón joven, que se encontraba consciente y presentaba una lesión en la zona lumbar.

Hasta el lugar acudieron la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

