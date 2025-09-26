leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una ambulancia del Servicio de Emergencias.

Joven motorista herido en un accidente en Villablino

El siniestro se registró en la carretera CL-626, a la altura del kilómetro 1

Álvaro Pérez

Álvaro Pérez

Villablino

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:51

A las 18:08 horas se registró un accidente de tráfico en la carretera CL-626, kilómetro 1, en Villablino. Un alertante informó de que había encontrado a un motorista caído en la calzada, aunque no había presenciado el accidente.

Se trata de un varón joven, que se encontraba consciente y presentaba una lesión en la zona lumbar.

Hasta el lugar acudieron la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iker Casillas ya se deja ver por León: «Soñaba con encontrarme con él»
  2. 2 Desciende a nivel 0 el incendio a pocos minutos de León ubicado en San Feliz
  3. 3 Come y Calle 2025: siete nuevas food trucks y ocho ausencias destacadas en San Froilán
  4. 4 Un pasacalles de luz, percusión y correfuegos para iniciar San Froilán en León
  5. 5 PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro
  6. 6 El Ayuntamiento de León devolverá «de oficio» los recibos de la tasa de basura tumbada por el TSJ
  7. 7 Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor
  8. 8 Las noticias imprescindibles del jueves 25 de septiembre en León
  9. 9 El Erte de «fuerza mayor» en PlusContacto tendrá una duración «máxima» de seis meses
  10. 10 Estos son los cambios de párrocos ordenados en la Diócesis de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Joven motorista herido en un accidente en Villablino

Joven motorista herido en un accidente en Villablino