Joven motorista herido en un accidente en Villablino
El siniestro se registró en la carretera CL-626, a la altura del kilómetro 1
Villablino
Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:51
A las 18:08 horas se registró un accidente de tráfico en la carretera CL-626, kilómetro 1, en Villablino. Un alertante informó de que había encontrado a un motorista caído en la calzada, aunque no había presenciado el accidente.
Se trata de un varón joven, que se encontraba consciente y presentaba una lesión en la zona lumbar.
Hasta el lugar acudieron la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.
