Incendios en León: información actualizada de los cortes de carreteras este 15 de agosto La festividad de la Asunción coincide con varios cierres viarios por la emergencia forestal en la provincia

Imagen de una de las carreteras cortadas el jueves 14 de agosto.

Lucía Gutiérrez León Viernes, 15 de agosto 2025, 12:58 | Actualizado 13:59h. Comenta Compartir

La oleada de incendios que afecta a distintos puntos de la provincia de León ha obligado a cortar varias carreteras, complicando los desplazamientos en uno de los fines de semana más concurridos del año.

Este 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen, coincide con el fin de semana, lo que ha intensificado el tráfico y las afecciones a la movilidad.

Carreteras cortadas

A las 12:30 horas de este viernes, el cruce de la carretera LE-5228, que asciende al Alto del Morredero, con la LE-6312, en Bouzas, permanece cerrado, al igual que otro tramo de la LE-5228 a la altura de la localidad de Corporales, ambos en el término municipal de Ponferrada.

En Peñalba de Santiago, una patrulla de la Policía Local de Ponferrada mantiene cerrado el acceso por una pista forestal asfaltada que conecta con la LE-5228.

Asimismo, la LE-133 permanece cortada entre los puntos kilométricos 2,0 y 11,0, en ambos sentidos, en el tramo comprendido entre Valdeviejas y Santiago Millas.

Cortada también la subida al Morredero y la carretera en Corporales por el incendio de Llamas de Cabrera.

Te acualizamos minuto a minuto según la última información de la Dirección General de Tráfico.

