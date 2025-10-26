Se incendia la antigua azucarera de Veguellina Los bomberos tuvieron que acudir a sofocar las llamas durante este domingo

Los bomberos del servicio de emergencia -Sepeis-, dependiente de la Diputación de León, han tenido que intervenir esta tarde en una antigua fábrica.

Las llamas se han apoderado de la azucarera de Veguellina de Órbigo, abandonada hace varias décadas y cuyo esqueleto del edificio aún permanece en pie.

El intenso humo negro que salía del interior de esta antigua instalación ha servido para alertar a los vecinos, que comunicaban la situación al servicio.

Hasta el lugar se ha desplazado el equipo del parque de Celada que durante varias horas han trabajado para lograr su extinción.