Arde una casa en un pueblo de León
Los bomberos de la capital acuden al lugar del suceso en Valderilla de Torío, a media hora de la ciudad
León
Domingo, 26 de octubre 2025, 09:56
Sobre las ocho de la noche del sábado 25 de octubre, el centro coordinador de emergencias ha requerido la actuación de una dotación de bomberos del parque municipal de León para intervenir en un incendio en una vivienda en la localidad de Valderilla de Torío, situada a 30 minutos de la capital.
Según informan los bomberos se trataba de «un incendio de una casa de dos plantas con origen en la cochera, donde había un vehículo, una empacadora, estufa de leña y calefacción de gasoil con el depósito».
A la llegada de la dotación estaba la parte afectada envuelta en llamas con importante carga térmica y produciéndose explosiones. Una vez controlado se produce el derrumbe del forjado del primer piso y por fortuna no se han producido daños personales.
Incendio de vivienda en Valderilla de Torío. Gran carga térmica y derrumbe de la primera planta. Afortunadamente sin daños personales. #bomberosleon #leonesp #bomberos #suhiltzaileak #bombers #bombeiros #firefighter #firemen #Feuerwehrleute #pompiers pic.twitter.com/0vH2GdGzyg— Bomberos de León (@leonbomberos) October 26, 2025
En las labores de extinción han participado dos vehículos autobomba, un vehículo escalera, y nueve efectivos.