Arde una casa en un pueblo de León Los bomberos de la capital acuden al lugar del suceso en Valderilla de Torío, a media hora de la ciudad

Estado en el que ha quedado parte de la casa incendiada en Valderilla de Torío.

Leonoticias León Domingo, 26 de octubre 2025, 09:56

Sobre las ocho de la noche del sábado 25 de octubre, el centro coordinador de emergencias ha requerido la actuación de una dotación de bomberos del parque municipal de León para intervenir en un incendio en una vivienda en la localidad de Valderilla de Torío, situada a 30 minutos de la capital.

Según informan los bomberos se trataba de «un incendio de una casa de dos plantas con origen en la cochera, donde había un vehículo, una empacadora, estufa de leña y calefacción de gasoil con el depósito».

Más imágenes del incendio de la vivienda en Valderilla de Torío. Bomberos de León

A la llegada de la dotación estaba la parte afectada envuelta en llamas con importante carga térmica y produciéndose explosiones. Una vez controlado se produce el derrumbe del forjado del primer piso y por fortuna no se han producido daños personales.

En las labores de extinción han participado dos vehículos autobomba, un vehículo escalera, y nueve efectivos.