Imagen de archivo de una ambulancia.

Tres turismos implicados en un choque en Ribaseca

Una colisión por alcance en la CL-622 deja un herido leve con dolor cervical

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 8 de agosto 2025, 08:49

A las 08:10 horas de este viernes 8 de agosto se ha producido un accidente de tráfico en el kilómetro 2 de la carretera CL-622, a la altura de Ribaseca. El siniestro ha consistido en una colisión por alcance entre tres turismos, sin que inicialmente se registraran heridos.

La Guardia Civil de Tráfico ha sido alertada y se ha desplazado al lugar. Posteriormente, ha solicitado asistencia sanitaria para un varón de 58 años que presentaba dolor cervical.

Emergencias Sanitarias Sacyl ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender al afectado en el lugar del accidente.

