La grabación de 'Los Juegos del Hambre' toma Somiedo a la espera de dar el salto a Babia

El mundo de Katniss Everdeen, Peeta Mellark y Haymitch Abernathy en el distópico Panem que imaginó Suzzanne Collins sigue expandiéndose. La nueva entrega de la saga 'Los Juegos del Hambre' toma este verano el Parque Natural de Somiedo para las grabaciones que darán vida a una entrega, la sexta, que convertirá a la gran pantalla el libro 'Amanecer de la cosecha', ambientado 24 años antes de la historia original y que se estrenará en 2026.

En busca de bosques singulares, espacios únicos y lugares aislados y llenos de magia, el rodaje no encontraba mejor marco para grabarse que un paraje sin igual en el mundo: el que une a través de valles y picos León con Asturias.

Somiedo es el lugar central del rodaje de la película que ya ha comenzado este verano en el concejo asturiano. El acceso al Lago ya se ha restringido, según explica el diario El Comercio, en la zona conocía como Camino del Sol cuyas praderías serán escenario de la superproducción de Hollywood. En principio, las restricciones se marcan hasta el 7 de agosto.

Son cerca de 400 personas las que se han desplazado hasta la zona asturiana para formar parte de esta producción que promete ser de las más vistas del próximo año. Lo cierto es que Somiedo no necesita carta de presentación, pero no son pocos los turistas que ya llegan a la zona atraídos por la película porque no todos los días se puede ver de cerca el paraje que saldrá pronto en gran pantalla.

Los tráiler de la producción.

Aunque hay quien no comprende cómo se puede autorizar una producción de estas características en una zona protegida, en general la opinión es de alegría porque Hollywood haya puesto el ojo en España para la grabación. Ya se han podido ver detalles de la puesta en escena como la inolvidable Cornucopia que centra la acción de Los Juegos tras la Ceremonia de la Cosecha.

De Asturias a León para grabar en el pinar de Piedrafita de Babia

En Somiedo los permisos están en regla, y solo queda esperar para que la producción los consiga también para grabar en la leonesa comarca de Babia. En su visita por Picos, miembros de la producción hicieron parada en Cabrillanes y se enamoraron del Pinar de Piedrafita de Babia, una zona llena de magia y encanto que cuadraba perfectamente en la película.

Así lo explicaba a Leonoticias su alcalde, Emilio Martínez, quien confirmaba que se han solicitado los permisos pertinentes para el uso del pinar y ya se ha hecho llegar la petición de habilitar aparcamientos para los tráiler.

Si todo sigue el mismo curso que en Somiedo, donde se centra la parte logística de la producción, en las próximas semanas el pinar de Piedrafita que pertenece a la Junta Vecinal se convertirá en el próximo escenario en el que se escuchará el ya icono de una generación: «¡Que comiencen Los Juegos del Hambre!».