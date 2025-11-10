Una gran inundación afectaría a más de una quinta parte de la población en diez municipios de León 86 municipios de la provincia se podrían ver comprometidos ante una crecida extraordinaria de ríos y arroyos, con numerosas infraestructuras que podrían quedar dañadas como colegios o instalaciones deportivas

Restos de la inundación que anegó la carretera que une la LE-114 entre Alija del Infantado y La Bañeza en enero de 2026.

Alberto P. Castellanos León Lunes, 10 de noviembre 2025, 08:09 | Actualizado 08:48h. Comenta Compartir

La probabilidad de que una zona se inunde en León la marca un factor clave que no es otro que estudiar las veces que ha ocurrido antes. Para ello, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) se tienen en cuenta cuatro variables: las zonas inundables con los datos de los últimos diez años, cincuenta, cien y quinientos.

Las dos primeras marcan aquellos terrenos que tienen alta y frecuente posibilidad de verse anegados tomando como referencia las crecidas de ríos, arroyos y torrenteras de la última década y el último medio siglo. La centuria completa muestra el riesgo medio u ocasional y, por último, la mitad de un milenio el bajo o excepcional, que aunque parezca algo casi imposible es mucho más probable que ganar un premio importante en cualquier sorteo de lotería. No es cuestión de alarmarse porque además hay que estudiar cada caso en particular porque en cinco siglos los cauces y su gestión han cambiado, al igual que la orografía, las construcciones e infraestructuras.

Con los datos en la mano hay 86 municipios de los 211 que tiene la provincia de León que podrían ver como una extraordinaria inundación afectara a parte de su población. Eso sí, en 57 de ellos esos habitantes que podrían ver peligrar su hogar no llegarían al cinco por ciento; y en sólo diez la cifra superaría el cinco por ciento.

Los municipios más «inundables»

En el podio de esta clasificación hay tres municipios que están por encima del sesenta por ciento: Quintana del Marco con el 66,7; Cimanes de la Vega con el 66,1; y Santa María de la Isla con el 61,2. Muy cerca se queda el 58,5 por ciento de Soto de la Vega. La lista de los diez municipios con más vecinos en peligro de vivir una inundación son Alija del Infantado (34,9); Bembibre (27,7); Castrillo de la Valduerna 24,4; La Pola de Gordón 24,2; San Adrián del Valle 23,6; y San Pedro Bercianos 20,7.

Aunque la mayoría de los municipios de León -125- no tienen ninguna zona habitada catalogada como inundable, los otros 86 hacen que el porcentaje de población en riesgo -desde el excepcional al muy alto- en toda la provincia se sitúe en el 2,3 por ciento.

Colegios, centros de salud y otras infraestructuras afectadas

El análisis de lugares que también pueden sufrir ante una crecida que desborde los cauces habituales de las corrientes de agua en la provincia de León es complicado. En este artículo no estarán todos los que son pero sí son todos los que están. El recuento es difícil porque las administraciones no catalogan por igual los tipos de infraestructuras.

Ver 33 fotos Quintana del Marco estaría anegado -transparencia amarilla- casi por completo si se produjera una inundación de carácter excepcional. SNCZI

Aunque hay algunos registros que facilitan la labor de búsqueda, lo más «fácil» es visitar la web del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables e ir pueblo por pueblo.

En las grandes ciudades

León capital se «libra» de tener zonas residenciales e infraestructuras en peligro aunque la zona industrial al sur de la ciudad se vería afectada - la Edar de León (SALEAL), el Punto limpio Municipal de León 2, el Mercado nacional de ganados o la depuradora Wacker ADL- al igual que la zona de los huertos urbanos en la Candamia.

Ampliar El sur de y el este con zonas industriales y de ocio en riesgo -sombreado amarillo- de inundación. SNCZI

Pero parte se llevaría Ponferrada, donde el campo de fútbol La Marcela y el del CD Flores del Sil, las piscinas municipales o el pabellón 'José Arroyo' tienen un riesgo muy alto de anegarse en caso de avenidas; y algo menor en el CEIP-CRA de Toral de Merayo. Sin salir del Bierzo, la ermita de San Román aparece con riesgo muy alto en Bembibre, donde las instalaciones deportivas El Barco, el puesto de la Guardia Civil, la residencia de ancianos Campolar, el Colegio Virgen de la Peña y la Escuela de Educación Infantil Pradoluengo podrían inundarse aunque con menos probabilidades que el pequeño templo citado al inicio.

Ampliar Zonas en riesgo -sombreado amarillo- de inundación. SNCZI

En Toreno están en riesgo el campo de fútbol, el polideportivo y las piscinas municipales de la localidad de Matarrosa del Sil; mientras en Cacabelos peligran mucho la residencia de ancianos El Camino, residencia de ancianos El Humeral y el santuario de la Angustia; en Vega de Espinareda su playa fluvial y, en menor medida, el CEIP Piñera y el campo de fútbol Luis del Olmo: la Edar de Villadepalos en Carracedelo. En Palacios del Sil, la ermita de San Antolín también presenta un riesgo muy elevado. También el polideportivo de Villafranca del Bierzo.

En Benavides tienen riesgo alto el camping El Antojano y la Escuela Educación Infantil de primer ciclo; como la parroquia de la Asunción y el CEIP Federico García Lorca en La Pola de Gordón. Mismo riesgo en Santa María de la Isla en su iglesia así como el templo dedicado a San Antonio Abad en Villamejil, en la iglesia de Santa Marina en Balboa o el monasterio de San Miguel de las Dueñas en Congosto.

Infraestructuras de transporte

Las carreteras LE-5503 y LE-5512 en Las Omañas y la CL-626 en San Emiliano presentan una amenaza moderada de inundación. La LE-213 en Puente Villarente se vería afectada así como uno de sus barrios. En la La Pola de Gordón, donde buena parte de la localidad sufriría con una crecida, vería anegada su Estación de trenes.

Ampliar Crecida máxima posible -sombreado amarillo- en La Pola de Gordón. SNCZI

Los camping son otros de los lugares más afectados aunque su consideración como infraestructura pública, al ser de carácter privado, es relativa. En Sahagún se anegaría el camping Pedro Ponce; o el Vegaquemada Camp en la localidad del mismo nombre. La cercanía a los cauces es la principal causante de este riesgo más alto, como en otros lugares como el Centro Piscícola Experimental en Vegas del Condado.

Instalaciones deportivas

No hay duda sobre la consideración pública de las instalaciones deportivas, una de las grandes categorías afectadas. En Sahagún, el Cea desbordado provocaría daños en el Polideportivo Municipal; en Gradefes, una inundación acarrearía problemas en las piscinas: el Porma, a su paso por Puente Villarente, a las canchas deportivas 'El Soto'; en La Bañeza, Valencia de Don Juan, Villaquejida y Jiménez de Jamuz, las piscinas y el polideportivo; y en Santa Colomba de la Vega su pista de fútbol sala. Son algunos ejemplos, porque hay instalaciones de este tipo en otros pueblos, como Villanueva de las Manzanas, que también sufrirían ante una inundación.

Ampliar La Bañeza y poblaciones cercanas con el área de máxima inundación prevista -sombreado amarillo-. SNCZI

Los ayuntamientos, como el de esta última localidad mencionada, no se librarían tampoco ante una crecida histórica. En esta lista también aparecen otros pueblos como Ciñera -también su biblioteca-, Quintana del Marco, Villaquejida, Alija del Infantado o Soto de la Vega.

Centros educativos y sanitarios en riesgo

Escuelas, colegios, institutos, centros de salud y consultorios son, quizá, las infraestructuras que menos piensa uno que pueden verse rodeadas por el agua ante un desbordamiento de ríos o arroyos, pero también sufren este problema. Por ejemplo, el Centro de Salud Ribera del Esla en Gradefes, el consultorio médico en Villaquejida, La Vid de Gordón y en Ciñera, estarían entre esos lugares en riesgo, así como el centro de la tercera edad Virgen de Villaverde en Garaballes.

En Alija del Infantado y Soto de la Vega se podrían inundar sus colegios públicos, así como el CEIP de Santa Colomba de la Vega.

Ampliar Alija del Infantado quedaría divida entre la zona inundada -sombreada en amarillo- frente a la que quedaría libre en caso de una avenida excepcional de agua. SNCZI

Cementerios

San Adrián del Valle, Santa Colomba de la Vega, Santa María de la Isla y Quintana del Marco serían algunos de los pueblos que verían como los camposantos donde reposan los restos de sus vecinos podrían verse afectados por una gran inundación.

No es la única ubicación con connotaciones religiosas que puede tener problemas con una crecida de las aguas fluviales en la provincia de León. A los templos ya mencionados en otros párrafos se puede sumar la iglesia de San Martín en La Mata de Curueño, la de San Andrés Apóstol en Cimanes de la Vega, la de San Pedro Apóstol en Quintana del Marco o la iglesia parroquial de Santa Colomba de la Vega.

Son ejemplos de lugares de culto afectados, de centros educativos, sociales o sanitarios, administraciones e instalaciones deportivas, infraestructuras o lugares de ocio que, ante un inusual -en muchos casos no tanto- desbordamiento del agua de sus cauces fluviales habituales, podrían acabar total o parcialmente bajo el agua. Una lista que puede crecer porque hay localidades como Villaverde de Sandoval - todo el pueblo Villafruela del Condado, Villarrabines, Bariones de la Vega, La Nora, Navianos de la Vega o Requejo de la Vega, entre otros, donde una gran mayoría -o todos- sus terrenos urbanos se verían afectados por una gran inundación.