Imagen de archivo de obras en una carretera.

Exigen a la Diputación de León el arreglo de una carretera provincial proyectada en 2018

Reclaman la ejecución de este vial de 3,4 kilómetros que «estaba incluido en los 20 proyectos de mejora de carreteras de la red provincial que legó el PP en su último mandato»

León

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:17

El Grupo del Partido Popular en la Diputación de León exigió hoy al equipo de Gobierno que acometa el arreglo de la carretera LE-6426 que une Nistal con Astorga, que «fue proyectada en el año 2018 y que los sucesivos gobiernos del Partido Socialista y Unión del Pueblo Leonés han paralizado».

Los 'populares' trasladaron que el trazado fue visitado en abril de 2024 por el vicepresidente primero y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, quien se comprometió a la ejecución de los 3,4 kilómetros con la ampliación de la plataforma hasta los siete metros, la renovación de la señalización horizontal y vertical, aunque «a día de hoy ni siquiera está en fase de licitación».

Asimismo, recordaron que la mejora de esta carretera se encuentra entre los 20 proyectos realizados por el último gobierno del Partido Popular en la Diputación en 2018 «que suponía una inversión conjunta de más de 20 millones de euros para la modernización de la red provincial de carreteras, muchos de los cuales todavía no se han ejecutado».

Por este motivo, el PP provincial reclamó reiteradamente la ejecución del arreglo de esta carretera, «básica en la conexión entre Nistal y Astorga», valorada en 1,3 millones de euros que «fue necesaria durante el corte del trazado que la N-120 que une San Justo con la capital maragata en el año 2023 y que provocó serios problemas de tráfico en la zona».

