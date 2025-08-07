leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una ambulancia.

Un joven de 25 años herido en un accidente de moto en Boñar

El siniestro se produjo este jueves 7 de agosto a las 14:10 horas en la carretera LE-331

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 7 de agosto 2025, 14:57

Un joven de 25 años ha resultado herido tras sufrir una caída con su motocicleta en la carretera LE-331, a la altura del kilómetro 19, en el término municipal de Boñar (León).

El accidente tuvo lugar a las 14:10 horas de este jueves, 7 de agosto, y se saldó con el motorista herido en una pierna.

Desde el Centro de Coordinación del 112 de Castilla y León se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia al lugar del suceso para atender al joven.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre el estado exacto del herido.

