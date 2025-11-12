Dos nuevas familias para un pueblo de León de 600 vecinos: «Hemos encontrado estabilidad»

Leonoticias León Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:43 | Actualizado 15:02h. Comenta Compartir

El diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, ha dado la bienvenida a dos nuevas familias acogidas al programa Repuebla León Sostenible junto al alcalde de Almanza, Javier Santiago Vélez, municipio en el que se han instalado ya las siete personas. «Son dos familias que ya están viviendo en el municipio, con sus hijas e hijo escolarizados en Almanza, lo que permite que esta iniciativa de la Diputación de León tenga verdadero éxito, porque son siete personas más que forman parte de nuestra provincia», ha explicado el diputado responsable del proyecto Repuebla, quien ha agradecido al alcalde su implicación y su trabajo para la integración de todas estas personas.

Por un lado, Diego y Abigail han llegado junto a su hijo Valentino. Son originarios de Argentina, pero se encontraban viviendo en un municipio de Mallorca desde hace 9 meses. Diego está trabajando en Seprolesa y cuenta con experiencia como conductor de maquinaría, mientras que Abigail de momento está estudiando opciones de trabajo.

La otra familia está compuesta por Franco y Eliana, que vienen junto a sus dos hijas, Agustina y Luciana, de 15 y 11 años. También son originarios de Argentina, llevaban tiempo viviendo en España, en este caso en Almería, y el marido, Franco, también se encuentra trabajando actualmente en Seprolesa, mientras que Eliana está valorando las opciones laborales.

Un programa que avanza en una provincia que crece

El alcalde ha agradecido la colaboración con la Diputación de León para iniciar este proyecto y ha subrayado que el principal problema es «encontrar vivienda, porque cuantas más casas podamos ofrecer, más familias van a llegar, y así se puedan crear más tejidos familiares en nuestros pueblos, porque estamos encantados con quienes han venido».

«Con la llegada de estas dos familias, que a partir de ahora van a vivir, trabajar y estudiar en Almanza, se confirma que este programa está funcionando y se cumplen nuestras expectativas para lograr no solo evitar que descienda el número de habitantes en nuestros pueblos, sino conseguir que incluso haya más», ha añadido el diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, quien ha apuntado que es necesario que haya vecinos y vecinas que quieran alquilar viviendas para que más personas puedan instalarse en la provincia, logrando así incrementar el número de habitantes.

De hecho, los datos ya lo corroboran: la provincia de León ha ganado 642 habitantes en el último año, gracias en parte a las ocho familias que desde el verano se han trasladado a nuestros pueblos. En este sentido, Francisco Javier Álvarez ha recordado que el programa Repuebla, gestionado por Proyecto Arraigo cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros.

Más de 3.300 interesados y 160 municipios

«Desde que se produjo la primera recepción, el pasado 3 de julio en Vega de Valcarce, hemos recibido a través de nuestro programa Repuebla a más de 30 personas de ocho familias en Ciñera, Igüeña, donde gracias a Repuebla se mantiene abierta la única tienda que quedaba en el pueblo, Corullón, donde se ha evitado que cierre un aula del colegio, Villablino, Fresno de la Vega y ahora Almanza». «El interés por participar en el programa continúa creciendo, de hecho, más de 3.300 personas han mostrado su disposición a mudarse a pueblos de la provincia y casi 50 familias, más de 100 personas, están en proceso de valoración para su arraigo, con más de 160 municipios interesados en adherirse», ha explicado el diputado.

Las dos familias han coincidido en destacar la acogida y las oportunidades que han encontrado en Almanza. Abigail ha explicado que su familia decidió «rehacer su vida en un pueblo, donde hemos encontrado más estabilidad, seguridad y calidad humana».

Por su parte, Eliana ha remarcado que su familia buscaba «algo más tranquilo y en Almanza lo hemos encontrado, también nuestras hijas están felices».