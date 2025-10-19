leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen del incendio en Pajares de los Oteros. LN

Dos incendios en Carande y Pajares de los Oteros movilizan a los Bomberos

La dotación del Parque de Valencia de Don Juan intervino para sofocar un fuego en una planta inferior

León

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:55

Los Bomberos de dos parques diferentes de la provincia de León han tenido que intervenir para sofocar dos focos que han aparecido este domingo.

Por un lado, los Bomberos del Parque de Cistierna intervienen en un incendio de rastrojos en Carande, sin mayor peligro tras acudir al lugar y extinguir las llamas.

Además, una dotación del Parque de Valencia de Don Juan acude a sofocar las llamas declaradas en una vivienda de Pajares de los Oteros, donde se vio afectada la planta inferior y en la que se rescató a un gato.

