Herido un hombre tras volcar su furgoneta en Alija del Infantado

El Centro de Emergencias ha recibido un aviso a las 9:38 horas de este domingo de un accidente en el kilómetro 22 de la carretera LE-114 en Alija del Infantado. Ha sucedido en la curva de Alija desde la N-VI.

Se trata de la salida de vía de una furgoneta y su consecuente vuelco. De primeras, parecía necesaria la intervención de bomberos pero, finalmente, la víctima, de unos 60 años, no estaba atrapada en el vehículo.

Hasta el lugar, se desplazaron la Guardia Civil de León y Emergencias sanitarias - Sacyl para atender al hombre herido de dolor en un brazo.

