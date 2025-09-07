leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de una ambulancia. L.N

Herido un joven de 26 años tras una agresión con arma blanca en un pueblo de León

El ataque ocurrió durante las fiestas de la localidad y el herido fue trasladado al hospital de León

León

Domingo, 7 de septiembre 2025, 10:00

Un joven de 26 años ha resultado herido en la madrugada de este domingo 7 de septiembre en Santa María del Páramo tras ser agredido con un arma blanca mientras se celebraban las fiestas de la localidad.

El incidente tuvo lugar a las 4:23 horas en la Avenida del Esla. En ese momento, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada solicitando asistencia para un varón que había sufrido una herida en el abdomen como consecuencia de una agresión con arma blanca.

Desde la sala de operaciones del 112 se dio aviso del suceso a la Guardia Civil de León y Emergencias Sanitarias-Sacyl. De inmediato, se movilizó una UVI móvil y personal sanitario del centro de salud de Santa María del Páramo.

Los sanitarios atendieron al joven en el lugar de los hechos y, tras estabilizarlo, la UVI móvil de Emergencias Sanitarias procedió a su traslado al Hospital de León para recibir atención médica especializada.

