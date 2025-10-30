leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Diputación destina 30.000 euros a la lucha y erradicación del avispón asiático

La institución aprueba las ayudas dirigidas a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para apoyar actuaciones de prevención, control y eliminación de esta especie invasora

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:31

Comenta

La Diputación de León aprobó la resolución y concesión de ayudas por un total de 29.999,83 euros destinadas a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia para la lucha, control y posible erradicación del avispón asiático o avispa negra, denominado 'vespa velutina'.

Estas subvenciones, en régimen de concurrencia, se enmarcan en la convocatoria impulsada por el área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y tienen como objetivo apoyar las actuaciones municipales dirigidas a la detección, control y eliminación de esta especie invasora, que supone una amenaza para la biodiversidad y, especialmente, para las abejas y otros insectos polinizadores.

Un total de 26 municipios leoneses se beneficiarán de estas ayudas, concretamente Alija del Infantado, Borrenes, Cabañas Raras, Cabrillanes, Cacabelos, Camponaraya, Cubillos del Sil, Carucedo, Congosto, Corullón, Destriana de la Valduerna, La Pola de Gordón, Magaz de Cepeda, Oencia, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Quintana del Castillo, Riego de la Vega, Sancedo, Sobrado, Toral de los Vados, Torre del Bierzo, Valdelugueros, Villablino, Villafranca del Bierzo y Villamejil.

La iniciativa forma parte del compromiso de la institución provincial con la protección del entorno rural y la preservación de los ecosistemas locales, promoviendo medidas efectivas para contener la expansión del avispón asiático y proteger la actividad apícola, un sector clave en la economía y el equilibrio medioambiental de la provincia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos en dos atropellos en menos de un cuarto de hora en León
  2. 2 Heroísmo, investigación y servicio: León distingue con medallas de plata a sus policías locales
  3. 3 Rescatan a un hombre atrapado en su vehículo tras colisionar contra un camión
  4. 4 La Bresh, la fiesta «más linda del mundo», vuelve a León
  5. 5 Un joven roba varias piezas de oro en una vivienda de León y acaba detenido
  6. 6 ¿Reconoces estos pueblos de la provincia de León?
  7. 7 Primeras catas para levantar la Facultad de Medicina en dos módulos de 14.850 metros cuadrados
  8. 8 El viral y polémico curso de la ULE sobre Pedagogía Antifascista
  9. 9 León capital estira su influencia a 60 kilómetros con mucha más extensión y no tantos habitantes
  10. 10 El futuro Palacio de Congresos se quita el último lastre de su abandono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Diputación destina 30.000 euros a la lucha y erradicación del avispón asiático

La Diputación destina 30.000 euros a la lucha y erradicación del avispón asiático