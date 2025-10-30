La Diputación destina 30.000 euros a la lucha y erradicación del avispón asiático La institución aprueba las ayudas dirigidas a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para apoyar actuaciones de prevención, control y eliminación de esta especie invasora

La Diputación de León aprobó la resolución y concesión de ayudas por un total de 29.999,83 euros destinadas a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de la provincia para la lucha, control y posible erradicación del avispón asiático o avispa negra, denominado 'vespa velutina'.

Estas subvenciones, en régimen de concurrencia, se enmarcan en la convocatoria impulsada por el área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y tienen como objetivo apoyar las actuaciones municipales dirigidas a la detección, control y eliminación de esta especie invasora, que supone una amenaza para la biodiversidad y, especialmente, para las abejas y otros insectos polinizadores.

Un total de 26 municipios leoneses se beneficiarán de estas ayudas, concretamente Alija del Infantado, Borrenes, Cabañas Raras, Cabrillanes, Cacabelos, Camponaraya, Cubillos del Sil, Carucedo, Congosto, Corullón, Destriana de la Valduerna, La Pola de Gordón, Magaz de Cepeda, Oencia, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Quintana del Castillo, Riego de la Vega, Sancedo, Sobrado, Toral de los Vados, Torre del Bierzo, Valdelugueros, Villablino, Villafranca del Bierzo y Villamejil.

La iniciativa forma parte del compromiso de la institución provincial con la protección del entorno rural y la preservación de los ecosistemas locales, promoviendo medidas efectivas para contener la expansión del avispón asiático y proteger la actividad apícola, un sector clave en la economía y el equilibrio medioambiental de la provincia.

