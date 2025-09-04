Los bomberos de León libran a una parroquia de varios nidos de avispa Gracias a una grua y protegidos con un equipo especial eliminaron varias colonias de véspidos en una iglesia en La Lastra

Alberto P. Castellanos León Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:32 | Actualizado 17:38h.

Los fieles que acudan a la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en León lo harán mucho más tranquilos, sobre todo aquellos que sean alérgicos a las avispas, tras la actuación reciente de los Bomberos del Ayuntamiento.

En este templo han retirado varios nidos, uno de ellos en uno de los accesos la iglesia, y muy cerca de una zona de tránsito de los vecinos de La Lastra, junto a una zona de aparcamiento, una fuente y una zona verde.

Una actuación que se lleva a cabo en septiembre, mes en el que las avispas están muyactivas y agresivas debido al fin del verano. Las colonias de estos insectos buscan alimento desesperadamente para la nueva generación de reinas, que también están a punto de nacer y aparearse. Las obreras y machos son atraídos por los líquidos azucarados y la comida al aire libre, por lo que es crucial evitar exponernos y mantenernos alejados de los nidos para prevenir picaduras y mordeduras.