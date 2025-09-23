leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de una ambulancia.

Atropellan a un joven en el barrio de San Mamés

El incidente tuvo lugar a primera hora de este martes en una de las calles que une este barrio con Mariano Andrés

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:38

Una mujer de 33 años ha sufrido un atropello en la mañana de este martes 23 de septiembre en el barrio leonés de San Mamés.

Según la información facilitada por el 112, el incidente tuvo lugar a las 10:21 horas de este martes en la calle Juan de Austria, que une el barrio de San Mamés con la avenida Mariano Andrés.

Una patrulla de la Policía Nacional, que se encontraba en el lugar, atendió en un primer momento a esta mujer, con lesiones en una pierna debido al atropello.

Al lugar de los hechos acudieron también Policía Local de León y una ambulancia para atender a la herida.

