leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bomberos en el lugar del desprendimiento.

Un desprendimiento en una carretera obliga a actuar a los bomberos del parque de Villablino

El suceso ha tenido lugar por las fuertes lluvias de la borrasca Claudia de estos días en la provincia de León

Leonoticias

Leonoticias

León

Sábado, 15 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

Rápida actuación de los bomberos del parque de Villablino dependiente de la Diputación de León en una de las carreteras de la provincia a causa de un desprendimiento.

El pequeño argayo tuvo lugar en la mañana de este sábado, 15 de noviembre, en la LE-495. Hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos del Sepeis de la institución provincial que retiró las piedras que ocupaban parte de uno de los carriles de la vía.

El desprendimiento de piedras fue muy pequeño, por lo que no hubo mayores incidentes.

Con dos camiones del parque de Villablino, los bomberos se desplazaron al lugar en torno a las 10:00 horas de este sábado para adecuar la vía tras el desprendimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un guardia civil fuera de servicio salva la vida a un comensal en un restaurante de León
  2. 2 Los bomberos retiran el techo de una terraza ante el riesgo de desprendimiento en el centro de León
  3. 3 The Garrison, el bar leonés inspirado en los Peaky Blinders que conquista con su cocido
  4. 4 Estas son las zonas donde el agua no será apta para el consumo en Ponferrada
  5. 5 Calculan que «unas 40.000 personas» se quedarán sin agua potable en Ponferrada
  6. 6 Diez nuevos bomberos para el parque de León
  7. 7 La Cabalgaza de Papá Noel ya tiene fecha en León
  8. 8 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  9. 9 Los ponferradinos se lanzan a los supermercados en busca de agua: «Llevo tres garrafas y tengo otras dos en casa»
  10. 10 Aparcar te saldrá gratis en el centro de León si vas a hacer compras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un desprendimiento en una carretera obliga a actuar a los bomberos del parque de Villablino

Un desprendimiento en una carretera obliga a actuar a los bomberos del parque de Villablino