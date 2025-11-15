Un desprendimiento en una carretera obliga a actuar a los bomberos del parque de Villablino El suceso ha tenido lugar por las fuertes lluvias de la borrasca Claudia de estos días en la provincia de León

Rápida actuación de los bomberos del parque de Villablino dependiente de la Diputación de León en una de las carreteras de la provincia a causa de un desprendimiento.

El pequeño argayo tuvo lugar en la mañana de este sábado, 15 de noviembre, en la LE-495. Hasta el lugar se desplazó una dotación de Bomberos del Sepeis de la institución provincial que retiró las piedras que ocupaban parte de uno de los carriles de la vía.

El desprendimiento de piedras fue muy pequeño, por lo que no hubo mayores incidentes.

Con dos camiones del parque de Villablino, los bomberos se desplazaron al lugar en torno a las 10:00 horas de este sábado para adecuar la vía tras el desprendimiento.