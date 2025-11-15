La CHD mantiene activo el aviso por crecidas en el río Porma en Secos del Condado El río Porma alcanza en este punto de medición presenta un nivel de 2,65 metros

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene activado el aviso hidrológico por crecidas en el caudal del río Porma, a la altura de la estación de Secos del Condado, en el municipio de Vegas del Condado (León). No obstante, a esta hora presenta una descendente, según la información facilitada por el organismo regulador de la cuenca.

En ese sentido, el río Porma alcanza en este punto de medición presenta un nivel de 2,65 metros y un caudal de 80,99 metros cúbicos por segundo.

En el resto de ríos la situación se ha normalizado, tras el paso de la borrasca que ha dejado intensas lluvias en gran parte de Castilla y León.