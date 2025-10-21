leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la evacuación. L.N

Desalojada una familia con un menor de 9 años por un escape de gas en un pueblo de León

Los bomberos del Sepeis intervinieron de urgencia para evitar una posible tragedia

Lucía Gutiérrez

Lucía Gutiérrez

León

Martes, 21 de octubre 2025, 09:48

Una familia, entre cuyos miembros se encontraba un menor de 9 años, tuvo que ser desalojada la noche de este lunes, 20 de octubre, debido a un escape de gas en su vivienda ubicada en un bloque de la localidad leonesa de Cistierna.

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS) recibió el aviso tras detectarse un fuerte olor a gas en el inmueble, lo que obligó a una rápida intervención para evitar riesgos mayores.

A su llegada, los bomberos evacuaron de inmediato a todos los ocupantes de la vivienda, sacando al menor en brazos para garantizar su seguridad.

Posteriormente, los efectivos procedieron a cortar el suministro de gas y ventilar por completo el interior del domicilio antes de permitir el regreso de la familia. Gracias a la rápida actuación, no hubo que lamentar heridos ni daños personales.

