Desalojada una familia con un menor de 9 años por un escape de gas en un pueblo de León
Los bomberos del Sepeis intervinieron de urgencia para evitar una posible tragedia
León
Martes, 21 de octubre 2025, 09:48
Una familia, entre cuyos miembros se encontraba un menor de 9 años, tuvo que ser desalojada la noche de este lunes, 20 de octubre, debido a un escape de gas en su vivienda ubicada en un bloque de la localidad leonesa de Cistierna.
El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS) recibió el aviso tras detectarse un fuerte olor a gas en el inmueble, lo que obligó a una rápida intervención para evitar riesgos mayores.
A su llegada, los bomberos evacuaron de inmediato a todos los ocupantes de la vivienda, sacando al menor en brazos para garantizar su seguridad.
Posteriormente, los efectivos procedieron a cortar el suministro de gas y ventilar por completo el interior del domicilio antes de permitir el regreso de la familia. Gracias a la rápida actuación, no hubo que lamentar heridos ni daños personales.