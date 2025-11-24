leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro de salud de Cistierna.

Denuncian el recorte del servicio de pediatría en la montaña leonesa y exigen su «restitución inmediata»

Lamentan que la Junta «vuelve a castigar a la sanidad rural» y obliga a las familias a desplazarse más de 65 kilómetros hasta el Hospital de León para recibir atención pediátrica básica

Leonoticias

Leonoticias

León

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

El Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cistierna denunció este lunes la reciente reducción del horario del servicio de pediatría en el centro de salud de la localidad, una decisión que consideraron «injustificada, dañina y profundamente lesiva para las familias de la Montaña Oriental Leonesa», por lo que exigieron su restitución.

La portavoz socialista, Verónica García, lamentó que este recorte «obliga a los padres a desplazarse más de 65 kilómetros» hasta el Complejo Asistencial Universitario de León para que sus hijos puedan recibir atención pediátrica básica, lo que supone «un esfuerzo económico, logístico y emocional que ninguna familia del medio rural debería soportar».

En este sentido, García reprochó a la Junta de Castilla y León que «vuelve a debilitar la sanidad pública en los pueblos, empujando a las familias hacia la ciudad y favoreciendo la despoblación» y cuestionó el uso de los fondos autonómicos, al preguntarse «¿en qué gasta Mañueco la elevada financiación extra que le transfiere el Gobierno de España para reforzar los servicios públicos?».

La situación del centro de salud

El Grupo Municipal Socialista también aprovechó la ocasión para alertar del estado del propio centro de salud de Cistierna, cuyas instalaciones calificaron de «obsoletas, deterioradas y con décadas sin inversiones significativas, totalmente insuficientes para algo tan básico como la salud» y que también ha denunciado en diferentes ocasiones UPL, en el gobierno de la localidad.

Una situación que «transmite un mensaje inequívoco», como es que «para la Junta, la salud de quienes viven en el medio rural no es prioritaria», por lo que reclamó un plan urgente de modernización de las infraestructuras sanitarias de la Montaña Oriental.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anilso Soares, el minero caboverdiano fallecido en Asturias, descansará en Caboalles de Abajo
  2. 2 Laciana despide de luto y negro a su último minero muerto
  3. 3 Badía apuntala una histórica remontada de la Cultural en Cádiz
  4. 4 Herido un hombre de 58 años tras un brutal choque con un poste en la A-6
  5. 5 Una marea de mil banderines pide en León «respeto» a una Junta «sin alma y sorda»
  6. 6 La guerra de Ucrania deja sin telesilla a una estación de esquí de León
  7. 7 Un restaurante de 1948, un bodeguero y un referente, premios de la Academia Leonesa de Gastronomía
  8. 8 Fallece a los 48 años el músico, productor y DJ berciano Óscar Vázquez
  9. 9 Arde la vivienda de un matrimonio de Pieros tras un fuego generado en su chimenea francesa
  10. 10 De pasear por León con su abuelo a ganar un Latin Grammy: «No nos lo podíamos creer»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Denuncian el recorte del servicio de pediatría en la montaña leonesa y exigen su «restitución inmediata»

Denuncian el recorte del servicio de pediatría en la montaña leonesa y exigen su «restitución inmediata»