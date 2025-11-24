Denuncian el recorte del servicio de pediatría en la montaña leonesa y exigen su «restitución inmediata» Lamentan que la Junta «vuelve a castigar a la sanidad rural» y obliga a las familias a desplazarse más de 65 kilómetros hasta el Hospital de León para recibir atención pediátrica básica

El Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cistierna denunció este lunes la reciente reducción del horario del servicio de pediatría en el centro de salud de la localidad, una decisión que consideraron «injustificada, dañina y profundamente lesiva para las familias de la Montaña Oriental Leonesa», por lo que exigieron su restitución.

La portavoz socialista, Verónica García, lamentó que este recorte «obliga a los padres a desplazarse más de 65 kilómetros» hasta el Complejo Asistencial Universitario de León para que sus hijos puedan recibir atención pediátrica básica, lo que supone «un esfuerzo económico, logístico y emocional que ninguna familia del medio rural debería soportar».

En este sentido, García reprochó a la Junta de Castilla y León que «vuelve a debilitar la sanidad pública en los pueblos, empujando a las familias hacia la ciudad y favoreciendo la despoblación» y cuestionó el uso de los fondos autonómicos, al preguntarse «¿en qué gasta Mañueco la elevada financiación extra que le transfiere el Gobierno de España para reforzar los servicios públicos?».

La situación del centro de salud

El Grupo Municipal Socialista también aprovechó la ocasión para alertar del estado del propio centro de salud de Cistierna, cuyas instalaciones calificaron de «obsoletas, deterioradas y con décadas sin inversiones significativas, totalmente insuficientes para algo tan básico como la salud» y que también ha denunciado en diferentes ocasiones UPL, en el gobierno de la localidad.

Una situación que «transmite un mensaje inequívoco», como es que «para la Junta, la salud de quienes viven en el medio rural no es prioritaria», por lo que reclamó un plan urgente de modernización de las infraestructuras sanitarias de la Montaña Oriental.