Imagen de archivo del Ayuntamiento de Cistierna. L.N

CCOO denuncia el «grave deterioro» del Centro de Salud de Cistierna

El sindicato alerta de graves deficiencias estructurales y de mantenimiento que ponen en riesgo la seguridad de pacientes y profesionales

León

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:25

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO de León denuncia el «lamentable estado» del Centro de Salud de Cistierna, donde las instalaciones presentan «graves deficiencias» estructurales y de mantenimiento que «afectan directamente a la calidad de la atención sanitaria y a la seguridad de trabajadores y usuarios».

Las imágenes adjuntas reflejan una situación de abandono inaceptable: escalones y felpudos deteriorados que provocan caídas, tejas desprendidas, azulejos sujetos con cinta adhesiva, paredes descascaradas y una habitación médica con goteras, humedad y olor a moho. Estas condiciones incumplen los estándares mínimos de salubridad y ponen en peligro la salud de todos.

«No se puede garantizar una atención sanitaria digna en un entorno insalubre. Ni los profesionales merecen trabajar en estas condiciones, ni los pacientes ser atendidos así», ha declarado Dulcinea Álvarez, coordinadora de FSS-CCOO León.

El sindicato exige a la Gerencia de Atención Primaria de León y a la Consejería de Sanidad de Castilla y León (SACYL) que actúen de inmediato para solucionar estas deficiencias. «Llevamos tiempo denunciando el deterioro de los centros de salud en la provincia, pero las alertas caen en saco roto. No podemos normalizar la degradación de la sanidad pública», advierten desde CCOO.

La organización sindical reclama una intervención urgente que garantice condiciones dignas en los centros de salud rurales, evitando que el abandono y la falta de inversión sigan mermando la calidad del sistema sanitario público.

