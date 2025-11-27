Más de cinco millones de euros para mantener y conservar ocho presas y balsas en León Los trabajos tienen como objetivo garantizar el suministro hídrico, reforzar su seguridad y garantizar su correcto funcionamiento

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la primera de las licitaciones para la contratación de los servicios de asistencia a la explotación, mantenimiento y conservación de un conjunto de presas y balsas situadas en la parte leonesa de la Demarcación Hidrográfica del Duero.

En esta primera convocatoria se actuará sobre ocho infraestructuras hidráulicas: las presas de Barrios de Luna, Villameca, Selga de Ordás, Valdesamario y el azud de Santa Marina, así como las balsas de Matalobos, Santa María y Fontecha. El contrato tiene un valor estimado de 5.206.116,13 euros y un plazo de ejecución de 36 meses, prorrogable por 24 meses adicionales.

Mantenimiento y conservación de presas

Esta licitación forma parte de un plan más amplio de la Dirección General del Agua, que destinará casi 30 millones de euros en cinco años a la conservación, mantenimiento y explotación de presas estatales en la demarcación. La estrategia busca garantizar el suministro hídrico, reforzar su seguridad y garantizar su correcto funcionamiento.

La Confederación Hidrográfica del Duero gestiona un total de 51 presas (siendo 26 de ellas de categoría A), 14 balsas y 1.950 kilómetros de canales principales, entre otras infraestructuras. Estas permiten garantizar el abastecimiento a más de un millón y medio de habitantes y el riego a más de 375.000 hectáreas, así como cumplir con otra serie de funciones (laminación de avenidas, aprovechamiento hidroeléctrico, uso recreativo, etc.).