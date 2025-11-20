La cárcel de Mansilla renueva con urgencia su abastecimiento de agua El centro penitenciario busca un nuevo pozo ya que uno de los dos existentes está deteriorado y puede suponer un problema para el otro por culpa de la sobreexplotación

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en León ha dado el visto bueno al Informe de Impacto Ambiental para que se construya un nuevo sondeo para abastecer de agua al Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas.

Desde subdelegación del Gobierno en León confirman a Leonoticias que «se han solicitado los permisos para la construcción de un pozo de sondeo». Sus instalaciones siempre se han abastecido con los dos pozos de aguas subterráneas de que dispone el centro. En la actualidad uno de ellos (el número dos) está deteriorado y no es factible el uso de su agua para consumo humano (se puede utilizar con uso de carácter secundario para soluciones de riego).

«Por ello», confirman desde subdelegación, «se ha solicitado el sondeo de un nuevo pozo (dada la existencia de múltiples acuíferos naturales en la zona) lo que implicaría no seguir necesitando la solicitud de agua de abastecimiento por la red general del municipio», como está ocurriendo de forma ocasional.

Respecto al «pozo número uno, éste no está dando problemas pero, dado el estado del pozo dos, puede estar sometido a sobreexplotación con el riesgo que supondría la pérdida de fuente de agua para la población del centro. De ahí la urgencia para construir un nuevo pozo», confirman los responsables de la prisión leonesa.

En el informe publicado en el BoCyL, se añade que «se han comenzado a registrar problemas de entrada de arenas en el pozo número uno, por lo que resulta urgente realizar el nuevo sondeo», confirmando que los problemas de sobreexplotación están presentes. También se comenta que antes de sondear el tercer pozo se sellaría el número dos de forma total.

Las características del proyecto hablan de un sondeo de captación de aguas subterráneas de 168 metros de profundidad con el fin de acometer las necesidades hídricas, extrayéndose un caudal medio equivalente de 5,8 litros por segundo y un caudal medio anual de 182.500 metros cúbicos, entendiendo este volumen anual como valor umbral máximo en el supuesto extremo de avería del sondeo existente -el número uno- durante todo ese periodo de tiempo.

Sobre el inicio de las obras se informa desde subdelegación del Gobierno en León que estas comenzarán en cuanto estén los permisos definitivos. La duración prevista de los trabajos es de cuatro meses y medio, durante los que no se verá afectada en absoluto la actividad general del centro penitenciario.