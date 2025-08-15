leonoticias - Noticias de León y provincia

Localizan a una menor que desapareció hace una semana en San Andrés del Rabanedo

Un total de nueve días en en paradero desconocido, pero finalmente este viernes ha sido localizada

I. S.

I. S.

León

Viernes, 15 de agosto 2025, 23:47

Localizan a una menor de 16 años que había desaparecido en San Andrés del Rabanedo desde el pasado miércoles 6 de agosto.

Fue la propia familia de la menor quien dio la voz de alarma e inició una intensa campaña de búsqueda, solicitando la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

Su imagen fue difundida por familiares y amigos a través de redes sociales y gracias a esta difusión y el inteso trabajo de búsqueda de las autoridades este viernes, 15 de agosto, se ha desactivado la alerta.

Un total de nueve días en los que la joven ha permanecido fuera de su domicilio y sin ser localizada por su familia. La Policía Nacional de San Andrés del Rabanedo, encargada del caso, llevó a cabo una completa investigación y finalmente, este viernes, se ha podido desactivar la alerta.

