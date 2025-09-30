La asistenta de un anciano retira 10.000 euros de su cuenta tras hacerse con sus claves

Leonoticias León Martes, 30 de septiembre 2025, 12:46 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 40 años y a una mujer de 42 años de la comarca de la Ribera del Órbigo (León), como presuntos autores de una estafa que supera los 10.000 euros de perjuicio a un anciano de avanzada edad.

La investigación se inició a principios de este mes de septiembre cuando un familiar de dicha persona mayor interpuso denuncia ya que observó cómo se habían sacado grandes cantidades de dinero en muy poco tiempo, sin su conocimiento ni autorización, ya que es la persona encargada de asistir al anciano debido a su delicado estado de salud.

Estas dos personas se habían ganado la confianza y el cariño del nonagenario; accediendo a la aplicación del banco de la víctima desde su propio teléfono, entrando a la cuenta bancaria desde donde disponía extracciones bancarias de dinero que el compañero sentimental de la sospechosa, sacaba con posterioridad del cajero automático mediante un código que habían obtenido en la aplicación de la entidad bancaria, acompañándolo también en alguna ocasión para sacar dinero en efectivo de un cajero.

Gracias a la actuación de la Guardia Civil de Carrizo de la Ribera se ha podido evitar la retirada de otros 10.000 euros de la sucursal bancaria, que hubiese ahondado la situación de desvalimiento y desamparo del anciano.

Las diligencias instruidas por estos hechos han sido remitidas al Tribunal de Instancia e Instrucción de Astorga para continuación del procedimiento judicial.

Plan Mayor de Seguridad

La Guardia Civil lleva a cabo campañas de información para evitar las estafas de todo tipo entre la población mayor de 65 años y que normalmente no están tan familiarizadas con las nuevas tecnologías.