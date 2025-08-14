leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Localizados los siete ganaderos perdidos en Boca de Huérgano
Vacas, ganadería, majadas de la Montaña de Covadonga NEL ACEBAL

Agricultores y transportistas se organizan para suministrar alimento al ganado de la Valdería

Se recoge y entrega pasto y forraje en varias localidades

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:42

Un grupo de agricultores y ganaderos leoneses han iniciado una acción solidaria para facilitar alimento al ganado de la comarca de la Valdería afectado por el incendio que alcanzó la provincia procedente de la vecina Zamora.

«Se han quemado todos los pastos y los animales no tienen nada que comer. La recogida empezó hoy» declaró a Ical Víctor, uno de los implicados en la iniciativa.

Los voluntarios llevan a cabo este jueves las labores de acopio de paja y forraje en localidades como Villaquejida y Los Oteros para desplazarse posteriormente a los puntos pactados y depositar allí la carga que posteriormente se distribuirá a los lugares de destino.

Noticias relacionadas

El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España

El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España

Incendio en Boca de Huérgano: «No localizamos a tres ganaderos que fueron a por los animales»

Incendio en Boca de Huérgano: «No localizamos a tres ganaderos que fueron a por los animales»

Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León

Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León

Felechares, Calzada de la Valdería, Palacios de Jamuz o Castrocalbón son algunos de los pueblos a los que llega esta ayuda, cargada en varios tráiler para proveer de alimento a las cabezas de ganado del entorno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  2. 2 Incendio forestal en la Valdería (León): «El fuego se lo ha llevado todo. No ha dejado nada»
  3. 3 Vuelca un camión de bomberos tras el choque con dos turismos en San Millán de los Caballeros
  4. 4 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  5. 5 Junta y Gobierno piden «prudencia» a la población en una provincia con 15 fuegos activos y 8.000 desalojados
  6. 6 Jesús Calleja sobre los incendios de León: «Alguien decidió cambiar la belleza y la vida por el fuego»
  7. 7 Incendio forestal de Castrocalbón: «Toda una comarca se quema y aquí no hay nadie»
  8. 8 Mañueco contradice a Quiñones y matiza que el voluntario fallecido no estaba integrado en el operativo
  9. 9 Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada
  10. 10 Lágrimas y abrazos en La Bañeza por las pérdidas de Abel y Jaime

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Agricultores y transportistas se organizan para suministrar alimento al ganado de la Valdería

Agricultores y transportistas se organizan para suministrar alimento al ganado de la Valdería