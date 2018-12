La DGT prevé 2,4 millones de desplazamientos por las carreteras de Castilla y León durante la Navidad Tráfico intenso a la altura de Dueñas. / Antonio Quintero En lo que va de año perdieron la vida 124 personas en las carreteras de la región EL NORTE Valladolid Viernes, 21 diciembre 2018, 14:43

La Dirección General de Tráfico (DGT) activará hoy, a partir de las 15.00 horas, el dispositivo especial de Tráfico para estas Navidades para vigilar, regular y dar seguridad a los 2,4 millones de desplazamientos previstos por las carreteras en Castilla y León durante estas fechas, informa la agencia Ical. La Operación de Navidad, que finalizará a las 24.00 horas del lunes 7 de enero, se desarrollará en tres frases coincidiendo con las festividades propias de estas fechas, según anunció hoy en Soria la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.

La primera fase se desarrollará entre hoy y el martes 25 de diciembre, y se prevén 738.000 desplazamientos. En la de fin de año, del viernes 28 al martes 1 de enero, se estiman 628.000. La fase de 'Reyes', denominada 'Fin de Operación', será del viernes 4 al lunes 7 de enero, al ser festivo en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarras y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En Castilla y León se prevén 549.000 desplazamientos en dicha fase.

Virginia Barcones indicó que la previsión meteorológica establece que de aquí a fin de año no nevará, pero sí se producirán nieblas, por lo que recomendó establecer las medidas necesarias para circular por las vías de la Comunidad atendiendo a esta inclemencia meteorológica.

«Por el hecho de tratarse de fechas invernales y propicias para celebraciones, el conductor que vaya a realizar un viaje por carreteras además de tener en cuentas las precauciones lógicas de seguridad vial debe atender especialmente a no consumir bebidas alcohólicas ni otras drogas; poner mayor cuidado en los trayectos cortos y nocturnos y prestar atención a las condiciones meteorológicas adversas, que pueden aparecen en cualquier momento», destacó la delegada.

Las horas más desfavorables para circular durante la época navideña son desde las 18.00 horas hasta las 21.00 horas para los días 21 y 28 de diciembre; el sábado 22 y 29 de diciembre de 10.00 horas a 13.00, y en cuanto a los regresos de cada una de las tres fases del dispositivo la franja horaria se establece entre las 18.00 horas y las 22.00 horas.

Para llevar a cabo todo este dispositivo, en Castilla y León la DGT cuenta con los servicios de más de 90 funcionarios y personal técnico especializado que atienden en el Centro de Gestión de Tráfico Norte (Valladolid); todos los agentes de la Agrupación de Tráfico y más de 13.000 empleados de las empresas de conservación.

El dispositivo puesto en marcha tiene como objetivos: facilitar la movilidad y fluidez del tráfico, así como velar por su seguridad vial en las carreteras, accesos a zonas turísticas y de montaña y accesos a grandes núcleos urbanos, donde se prevén desplazamientos masivos, y mantener las debidas condiciones de seguridad vial y la circulación para toda clase de vehículos en las carreteras con tramos o zonas afectadas por condiciones meteorológicas adversas.

Además, también trata de informar de forma puntual y gratuita sobre cualquier incidencia en la carretera y ayudar a vigilar a los usuarios de la carreteras a través de los agentes de Tráfico, helicópteros, drones y cámaras de televisión de la DGT.

Para que los desplazamientos se produzcan con normalidad, la DGT pone en marcha una serie de medidas con el objetivo de velar por la seguridad de los usuarios de la vía y dar fluidez al tráfico como la instalación de carriles adicionales en las carreteras que registran mayores intensidades de circulación, sobre todo, en las proximidades de los grandes núcleos urbanos. Además, también restringe la circulación en ciertos días, tramos y horas de la circulación de camiones en general y de determinadas mercancías en particular; paraliza las obras que actualmente se realizan en la red viaria española; y suprime la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada.

«Se intensificarán los controles de velocidad, sobre todo, en carreteras convencionales y los de alcoholemia y drogas en cualquier carretera y a cualquier hora del día como instrumentos para la prevención de accidentes de tráfico», avisó Barcones.

124 fallecidos

La coordinadora regional de la DGT de Castilla y León, Inmaculada Matías, detalló que en lo que va de año las carreteras de la región se cobraron la vida de 124 personas, frente a las 122 registradas en 2017, y aconsejó a los castellanos y leoneses que antes de emprender el viaje se informen del estado de circulación y las condiciones meteorológicas.

Asimismo, Matías recordó que las distracciones al volante por el uso del móvil es la primera causa de accidente en España, y por ello, recomendó no utilizarlo en ningún tipo de desplazamiento.

Por su parte, el comandante de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, José Manuel Medel, significó la importancia de llevar siempre puesto el cinturón de seguridad y no consumir bebidas alcohólicas ni otro tipo de drogas si se va a conducir, ya que se intensificarán los controles en carretera. «Al volante alcohol cero», destacó para subrayar que la sociedad está cada vez más concienciada al respecto pero hasta que no disminuyan los accidentes no se dejará de requerirlo.