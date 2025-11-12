La petición de las enfermeras de familia y comunitarias para crear su especialidad llega a las Cortes La formación leonesista registra una batería de cuestiones en las que pregunta al ejecutivo autonómico sobre si va a cumplir «íntegramente» la Gerencia el Plan de Acción de Atención Primaria

Unión del Pueblo Leonés ha registrado una batería de preguntas en las Cortes autonómicas en las que interroga a la Junta de Castilla y León sobre cuestiones relacionadas con las plazas de enfermería y, en primer lugar, le insta a paralizar a la Gerencia Regional de Salud de manera «inmediata» la oferta en traslados de las plazas perfiladas como enfermera/enfermero especialista y ocupadas hoy en día por especialistas.

Del mismo modo, los leonesistas han preguntado en Cortes si va a cumplir «íntegramente» la Gerencia el Plan de Acción de Atención Primaria, reconociendo a las enfermeras especialistas como «figura clave del sistema sanitario y las acciones que tiene previstas la Gerencia para solucionar este problema que afecta directamente a la sanidad de la comunidad autónoma».

Cabe apuntar que la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) se creó hace casi dos décadas con el Real Decreto 450/2005, y desde entonces ha demostrado ser un pilar esencial en el fortalecimiento de la Atención Primaria y en la promoción de la salud desde un enfoque comunitario y salutogénico.

A pesar de ello, desde UPL recuerdan que en la comunidad de Castilla y León la Gerencia Regional de Salud continúa sin reconocer de manera efectiva esta especialidad. Así, aunque desde 2021 existe una bolsa específica de especialistas en EFyC, y el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 establecía como obligatorio el reconocimiento pleno de la categoría profesional antes de diciembre de 2023, denuncian que «la realidad es que no se ha avanzado en su implantación».

Plan Estratégico Autonómico

Además, recuerdan a la Junta que son precisamente las enfermeras especialistas en Familiar y Comunitaria las que están liderando la mayoría de los proyectos comunitarios y de salud pública en las gerencias de Atención Primaria: participan en las mesas intersectoriales de salud, en labores de gestión, en proyectos de guías de práctica clínica basada en la evidencia como el proyecto BPSO, en grupos de prevención del suicidio, promoción de la salud afectivo-sexual, programas de autocuidados, lactancia, salud escolar, envejecimiento activo y un largo etcétera.

Por último, instan a la Gerencia a que, para elaborar y poner en marcha un Plan Estratégico Autonómico para la consolidación efectiva, fortalecimiento y desarrollo de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria, cuente con la participación activa de los tutores y de las Subcomisiones de Docencia en su diseño, implementación y evaluación.