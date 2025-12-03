Oposiciones a docente en Castilla y León: 1006 plazas y exámanes en León La Junta convocará 970 plazas de 31 especialidades de Secundaria, 25 para escuelas oficiales de idiomas y once para conservatorios de música

Leonoticias León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:14

La Consejería de Educación comunicó este miércoles a los representantes de las organizaciones sindicales presentes en Mesa Sectorial -Csif, Anpe, StesCyL-i, CCOO y UGT-SP- que la próxima convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de Secundaria y otros cuerpos docentes, previsto para junio de 2026, contará con un total de 1.006 plazas, divididas en 31 especialidades de Secundaria y Formación Profesional (970 puestos), una para el Cuerpo de Profesores de Música (11 de Piano) y otra de Escuelas Oficiales de Idiomas (25 de Inglés).

Asimismo, se han dado a conocer las provincias en las que se realizarán las pruebas y la distribución por especialidades del más de millar de plazas que se convocarán en este concurso-oposición. El plazo de presentación de solicitudes se abrirá en enero.

Exámenes en León

En concreto, según un comunicado de la Consejería de Educación recogido por la Agencia Ical, para Secundaria, se convocan 155 plazas para Inglés, cuyos exámenes se desarrollarán en Salamanca; 85 para Lengua y Literatura, con pruebas en Soria; otras 85 en Geografía e Historia (Segovia); 75 para la especialidad de Orientación educativa (Palencia); 55 plazas para Servicios a la comunidad (Zamora); 50 para Educación Física (León) y Biología y Geología (Valladolid); 45 en la especialidad de Procesos de gestión administrativa (Zamora); y Filosofía (León) y Latín (Soria) contarán con 35 plazas cada una.

Por otra parte, la especialidad de Dibujo, cuyas pruebas se realizarán en Ávila y la de Formación y orientación laboral (León), contarán con 30 plazas cada una; 25 plazas para Organización y gestión comercial (Valladolid), Procesos comerciales (Valladolid) y Administración de empresas (Zamora); 23 para la especialidad de Procedimientos sanitarios y asistenciales (Burgos); y 20 para Economía (Ponferrada).

Otras plazas

Finalmente, dentro de este cuerpo se convocan 16 plazas de Procesos sanitarios (Burgos); 15 plazas de Francés (Ávila); 13 para Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos y 12 para Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico, cuyos exámenes en ambos casos se realizarán en Salamanca; 10 para Técnicas y procedimientos de imagen y sonido (Burgos); otras 10 en Intervención Sociocomunitaria (Valladolid); 9 en Análisis y química industrial (Burgos); 9 en Música (Salamanca); 6 en ambas especialidades de Organización y proyectos de sistemas energéticos y Procesos y medios de comunicación, cuyas pruebas se realizan en los dos casos en Burgos; 5 para Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos (Burgos) y Griego (Ávila); 4 para Laboratorio y 2 Operaciones de procesos, que se llevarán a cabo en Burgos.

También se han dado a conocer las especialidades del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, 11 plazas de Piano, cuyo examen se realizará en Palencia; y las de las escuelas oficiales de idiomas, 25 plazas en la especialidad de Inglés, con exámenes en Ávila.