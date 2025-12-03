La Junta incorpora 87 administrativos para reforzar la plantilla de Educación La consejera Rocío Lucas achaca la falta de personal por los últimos concursos de traslados: «No es que haya poco administrativo, es que se mueven de puesto de trabajo»

A.P.C. León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:13 Comenta Compartir

La Consejería de Educación contará en las próximas semanas con 87 administrativos de nuevo ingreso que vendrán a paliar la falta de personal después de los últimos concursos de traslados. Un número que se sumará a los diez que ya se han incorporado a los diferentes servicios de la propia Consejería, las direcciones provinciales de Educación y los centros educativos, según ha informado la titular de esta cartera de la Junta antes de participar en la 'Jornada Técnica sobre aseguramiento interno y externo de la calidad de formación permanente: retos futuros y buenas prácticas'.

La consejera Rocío Lucas ha querido salir al paso de las críticas de los sindicatos con el elevado porcentaje de vacantes administrativos. No en vano, ha subrayado que «no existe un personal administrativo propio de Educación sino que es de toda la Junta, por lo que pueden trabajar en cualquier área».

«Hay concursos de traslados y situaciones en los empleados públicos tienen derecho a una movilidad. No es que haya poco administrativo, es que se mueven de puesto de trabajo», ha señalado Lucas. En este sentido, ha recorado, que, recientemente, se ha resuelto un concurso de traslados de personal administrativo, con el resultado de vacantes en los centros educativos. «Ya han llegado diez y, en breve, se tramitarán 87 de nuevo ingreso».

97 plazas para toda la comunidad cuando hace unos días, la Junta de Personal Docente de León ofrecía, tomando datos de la propia administración autonómica, cifraba en 42 los puestos vacíos, sólo en la provincia leonesa.

Reclamaciones sindicales

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) alertaba ayer de que la administración educativa de Castilla y León se encontraba en un estado de «emergencia y fractura estructural, al borde del colapso», porque la tercera parte de los puestos en las Direcciones Provinciales de Educación está vacante. Según un informe técnico elaborado por el sindicato, la tasa de plazas sin cubrir en las oficinas provinciales alcanza el 31,7 por ciento.

Lucas también respondió a UGT, que ha publicado un estudio sobre los sueldos de los maestros en España, que en el caso de los que trabajan en Castilla y León cobran 2.436 euros en Castilla y León, por debajo de la media nacional de 2.545 euros.

El sindicato también ha señalado que las retribuciones de los docentes castellanos y leoneses «son de las más bajas» de España, solo por delante de los asturianos (2.312 euros), aragoneses (2.382), catalanes (2.399 euros), extremeños (2.428) y valencianos (2.430 euros). La consejera reiteró que los docentes de la Comunidad están en la media nacional y «por encima» en el caso de los que tienen 15 o más años de experiencia, al estar «mejor reconocidos» que sus compañeros en otras autonomías.

Además, ha abogado que los estudios que valoran los conceptos retributivos comparen complementos homogéneos. En este sentido, ha recordado que hay comunidades como Canarias donde los empleados públicos, incluidos los docentes, cobran el complemento de insularidad. El informe de UGT recogía que los profesores de Canarias perciben 2.986 euros, mientras que los de Ceuta y Melilla, 2.960 euros, principalmente gracias a complementos de residencia.

Mejoras laborales

En todo caso, Rocío Lucas ha reconocido que la Junta siempre ha sido «muy consciente» de la necesidad de mejorar las retribuciones de los docentes. Fue entonces, cuando se refirió al último acuerdo con las organizaciones sindicales, con la subida del cuarto y quinto sexenio para los profesores de más de 20 años de antigüedad y así estar por encima de la media nacional. De esta manera, declaró, se sitúan en el nivel del resto que se habían visto beneficiados por la carrera docente.

«Castilla León siempre cuida a sus docentes, no solo con las mejoras retributivas sino también con la bajada de ratios de profesor por alumno y la reducción del horario lectivo, que es mejor que cualquier otra comunidad autónoma», concluyó.

Una mejora de ratios que, según ella, también ha llegado a los maestros de pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL), que, a raíz del acuerdo de 2022, disfruta de unas condiciones laborales más favorables. «Demuestra que la atención a la diversidad está plenamente atendida en la Comunidad», comentó.