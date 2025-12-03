Urgen a Mañueco a aprobar la subida salarial para los 100.000 funcionarios El sindicato UGT recuerda que «llevan más de un año con el sueldo congelado»

UGT Servicios Públicos Castilla y León reclamó este miércoles al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, una reunión «urgente» tanto del Consejo de Salud Pública como con su Ejecutivo para que «apruebe y haga efectiva cuanto antes» la subida salarial de los empleados públicos aprobada por el Gobierno de la Nación, con los atrasos correspondientes.

El sindicato recuerda que el BOE publica hoy el Acuerdo que alcanzaron varios sindicatos con el Gobierno para consolidar la subida salarial de los empleados públicos para el periodo de 2025 a 2028. En este sentido, explicó que esta subida tiene que estar aprobada por el Gobierno de la comunidad para que sea efectiva para los más de 100.000 empleados de la Junta de Castilla y León (sanidad, educación, gerencia social o residencias de mayores).

La organización sindical recalcó que los empleados públicos de Castilla y León «llevan más de un año con el sueldo congelado» y, tal y como señaló Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, «ahora, la pelota está en el tejado del Gobierno autonómico«.

«Cualquier retraso perjudicará gravemente los intereses de los trabajadores ya que apenas cuentan con unos meses de legislatura», agregó. Por eso, UGT SP CyL exigió al Gobierno autonómico que »no se retrase en formalizar esta aprobación ya que, de no efectuarse ya, podría retrasarse hasta el año 2028«.