Oferta de Empleo Público: la Junta propone convocar 2.138 plazas docentes

La propuesta que la Consejería de Educación ha entregado a los representantes sindicales en la Mesa Sectorial -CSIF, STECyL-i, ANPE, UGT y CCOO- para la Oferta de Empleo Pública de 2025 prevé 2.138 plazas para los cuerpos de Maestros; de Secundaria y otros cuerpos y de Catedráticos de Enseñanza Secundaria. Es el máximo permitido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

En concreto, la Dirección General de Recursos Humanos ha establecido en el borrador presentado este viernes que, del total de plazas, 320 se destinarían al Cuerpo de Maestros; 818, al de Secundaria y otros cuerpos; y 1.000 para el de Catedráticos de Enseñanza Secundaria.

La convocatoria para acceder al cuerpo de Catedráticos está dirigida al profesorado de Secundaria que aspire a alcanzar el máximo nivel profesional dentro de la carrera docente. Para poder acceder a una de estas plazas es necesario acreditar una antigüedad mínima de ocho años como funcionario de carrera y tener destino en la comunidad. En Castilla y León, la última oportunidad que tuvieron de acceder a la condición de catedráticos fue en 2019.