leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los focos de León presentan una evolución «favorable» y 1.756 vecinos siguen desalojados
Celebración de la Mesa y de la Junta de Portavoces de las Cortes. Leticia Pérez

La Mesa de las Cortes acuerda la comparecencia de Mañueco ante la «grave situación» que vive la comunidad por los incendios

La Diputación Permanente deberá aprobar por mayoría absoluta este viernes la convocatoria de una sesión extraordinaria de Pleno

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:47

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, oída la Junta de Portavoces, acordó hoy la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y admitió a trámite la solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente, formulada por una quinta parte de sus miembros.

La Diputación Permanente abordará el próximo viernes, 22 de agosto de 2025, a partir de las 12.00 horas, la petición de celebración de una sesión extraordinaria de Pleno para que comparezca Fernández Mañueco, fuera del período ordinario de sesiones, a fin de informar a la misma sobre el operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta ante la «grave situación que vive nuestra Comunidad durante la presente campaña».

Celebración de la Mesa y de la Junta de Portavoces de las Cortes. Leticia Pérez

Los 18 miembros de la Diputación Permanente debatirán y votarán la convocatoria de ese Pleno extraordinario para la comparecencia del presidente de la Junta, y deben adoptar su decisión por mayoría absoluta de sus miembros. En el caso de que se acuerde, el Pleno se celebrará antes de que finalice el mes de agosto, porque la cámara está fuera del periodo de sesiones, informa Ical.

La Mesa de las Cortes, de acuerdo con la Junta de Portavoces, también llevó a cabo la ordenación de los debates y votación de la próxima sesión de la Diputación Permanente, así como la ordenación del debate del próximo Pleno, en el caso de que se acuerde su celebración.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de Fasgar avanza hacia Vegapujín y Posada de Omaña: «Hemos desplegado todas las bocas de riego y mangueras»
  2. 2 Nuevo corte de tráfico en la AP-66 desde Asturias hacia León
  3. 3 La Policía Nacional advierte de una oleada de secuestro de cuentas de Whatsapp en León
  4. 4 El vecino de Lusio al que la desgracia golpeó dos veces: «Nos hemos quedado sin nada»
  5. 5 Los bulos que arden en las redes sociales, la realidad tras la desinformación sobre la ola de incendios
  6. 6 La llegada de ayuda a León marca una jornada de «mejoría» en algunos focos
  7. 7 El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas de León y El Bierzo afectadas por los incendios
  8. 8 Buscan a 30 personas para trabajar en el sector alimentario en la provincia de León
  9. 9 La Encinona, el orgullo de Genestacio de la Vega con más de 600 años que simboliza el drama de los incendios en León
  10. 10 Al menos «once noches sin enfermera» en la Residencia de Personas Mayores de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Mesa de las Cortes acuerda la comparecencia de Mañueco ante la «grave situación» que vive la comunidad por los incendios

La Mesa de las Cortes acuerda la comparecencia de Mañueco ante la «grave situación» que vive la comunidad por los incendios