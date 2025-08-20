La Mesa de las Cortes acuerda la comparecencia de Mañueco ante la «grave situación» que vive la comunidad por los incendios La Diputación Permanente deberá aprobar por mayoría absoluta este viernes la convocatoria de una sesión extraordinaria de Pleno

Celebración de la Mesa y de la Junta de Portavoces de las Cortes.

Leonoticias León Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:47

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, oída la Junta de Portavoces, acordó hoy la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y admitió a trámite la solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente, formulada por una quinta parte de sus miembros.

La Diputación Permanente abordará el próximo viernes, 22 de agosto de 2025, a partir de las 12.00 horas, la petición de celebración de una sesión extraordinaria de Pleno para que comparezca Fernández Mañueco, fuera del período ordinario de sesiones, a fin de informar a la misma sobre el operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta ante la «grave situación que vive nuestra Comunidad durante la presente campaña».

Ampliar Celebración de la Mesa y de la Junta de Portavoces de las Cortes. Leticia Pérez

Los 18 miembros de la Diputación Permanente debatirán y votarán la convocatoria de ese Pleno extraordinario para la comparecencia del presidente de la Junta, y deben adoptar su decisión por mayoría absoluta de sus miembros. En el caso de que se acuerde, el Pleno se celebrará antes de que finalice el mes de agosto, porque la cámara está fuera del periodo de sesiones, informa Ical.

La Mesa de las Cortes, de acuerdo con la Junta de Portavoces, también llevó a cabo la ordenación de los debates y votación de la próxima sesión de la Diputación Permanente, así como la ordenación del debate del próximo Pleno, en el caso de que se acuerde su celebración.