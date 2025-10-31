leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la señalización vertical en un cruce en una carretera con titularidad de la Junta. JCyL

La Junta invertirá casi 650.000 euros en señalización de carreteras autonómicas en León

Esta inversión se ejecutará en la señalética vertical durante un plazo de quince meses entre los años 2026 y 2027

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 31 de octubre 2025, 10:25

La Junta de Castilla y León da un nuevo paso en la modernización de la red autonómica de carreteras con la aprobación del contrato destinado a la mejora y reposición de la señalización vertical en todas las provincias de la Comunidad. Esta actuación, promovida por la consejería de Movilidad y Transformación Digital, supone una inversión global de 4.943.829,65 euros con cargo a las anualidades de 2026 y 2027, y se desarrollará en un plazo de 15 meses.

León, con 648.324,16 euros se sitúa sólo por detrás de Burgos y Palencia en cuanto a esta inversión.

El proyecto permitirá actualizar la señalización de miles de kilómetros de vías autonómicas, incorporando materiales más duraderos y reflectantes de última generación, que mejorarán la visibilidad, la orientación del conductor y la seguridad en las carreteras. Se colocarán nuevas señales fijas de acero galvanizado y se renovarán las placas que hayan perdido eficacia, dentro de un plan integral de conservación preventiva.

Las inversiones en el resto de las provincias son estas:

Ávila: 505.871,23 €

Burgos: 650.674,45 €

Palencia: 694.423,46 €

Salamanca: 500.623,79 €

Segovia: 486.626,73 €

Soria: 486.387,77 €

Valladolid: 484.664,63 €

Zamora: 486.233,43 €

Con esta iniciativa, la Junta reafirma su compromiso con el mantenimiento, modernización y seguridad de los más de 11.500 kilómetros de la red autonómica, la más extensa del país. Este proyecto se suma a las inversiones previstas en señalización horizontal, dentro de la estrategia autonómica para reducir la siniestralidad, facilitar una movilidad más segura y garantizar la conservación sostenible de las infraestructuras.

