León lidera en la comunidad con siete de los tramos de carreteras más peligrosos del país La provincia se sitúa entre las más afectadas en siniestralidad vial según el nuevo informe de Automovilistas Europeos Asociados

Un reciente informe de la organización de defensas de los conductores automovilísticos europeos asociados (AEA) ha vuelto a poner el foco en la red viaria leonesa: siete tramos de diferentes carreteras de la provincia figuran entre los 50 más peligrosos del país, según el último estudio de accidentalidad cuyo abanico temporal se desplaza desde el 2019 hasta el 2023.

El ranking engloba un total de 270 kilómetros por toda la red de carreteras de la geografía nacional, cuyo índice de peligrosidad supera, al menos, en diez veces el promedio.

En el caso de León, el informe muestra su 'liderazgo' respecto al resto de provincias de la comunidad en cuanto a número de tramos de riesgo. Los puntos más conflictivos, por lo general, se concentran en vías convencionales con alta circulación y, en algunos casos, condiciones orográficas complejas.

Un tramo muy destacado

De más a menos, resalta principalmente el kilómetro 102 de la N-625, que ocupa el puesto 14 en el ranking nacional, con un Índice de peligrosidad media (IPM) de 575 puntos. En ella, transcurren alrededor de 656 vehículos al día y, durante el tramo estudiado, se registraron cuatro accidentes con ocho víctimas. Además, esta misma carretera convencional cuenta con otros tramos inmersos en el ranking como son el kilómetro 111 (puesto 31), el 122 (puesto 32) y el 129 (Puesto 33).

Acto seguido, aparece la N-621, con cuatro tramos peligrosos, entre los que destaca entre los 50 primeros el kilómetro 111, perteneciente al municipio de Boca de Huérgano, con un Índice de 436,1 puntos, 510 vehículos diarios y cinco accidentes con siete víctimas entre 2019 y 2023. En esta misma carretera, aunque más abajo en el ranking nacional, figuran los kilómetros 83, 119 y 121.

Por otro lado, los tramos leoneses que completan el ranking de los 50 más peligrosos son la N-536 que avanza desde Ponferrada hacia San Miguel de Otero, la N-120, en su kilómetro 264, a su paso por Valverde Enrique, y la N-6 en su kilómetro 317, a la altura de Astorga -puesto 34-. En esta última, además, se reflejan como puntos negros los kilómetros 321 (San Justo de la Vega), 340 (Brazuelo), 429 y 430 (Vega de Valcarce).

Además, el kilómetro 115 de la AP-66, dentro de la provincia de León, aparece como el lugar más peligroso de las autopistas estatales ubicadas en Castilla y León.

El principal causante

Tras la elaboración del informe, AEA subraya el protagonismo de las carreteras convencionales en este ranking por su tráfico mixto -vehículos pesados, agrícolas y turismos- que se fusiona con la compleja orografía, curvas, ausencias de visibilidad y, en algunos casos, condiciones meteorológicas adversas.

Además, aunque reconocen el factor humano como una de las principales causas de los accidentes, también señalan al estado de las carreteras como protagonista cada vez mayor, evidenciando la necesidad de priorizar las inversiones en estos puntos de riesgo elevado.