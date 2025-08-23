Fallece un ciclista tras una caída masiva en la segunda etapa de una carrera en Soria El joven participaba en la novena edición de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero

Momento en el que la prueba estaba parada tras ocurrir la caída múltiple.

Leonoticias León Sábado, 23 de agosto 2025, 18:31 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

La novena edición de la Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero se ha teñido de luto tras el fallecimiento de uno de los corredores que la disputaban tras verse implicado en una caída masiva.

El incidente ha ocurrido en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre la localidad soriana de Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, este sábado 23 de agosto según informa Europa Press.

La organización de la prueba ha trasladado, a través de un comunicado, sus «más sinceras condolencias» a familiares y allegados.

Condolencias

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su conmoción tras conocer la noticia del fallecimiento del joven ciclista.

«Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos, compañeros y al ciclismo español», ha trasladado el líder autonómico en un mensaje publicado en 'X', antes 'Twitter'.

En la jornada del domingo, la organización de la prueba homenajeará al ciclista a las 10.30 horas en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos), por lo que ha invitado a la ciudadanía a unirse a este acto.