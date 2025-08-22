Un fallecido de 51 años y tres heridos en un tiroteo en la zona sur de Ávila capital Tras el altercado se registraron varios incidentes en la zona y también en los alrededores del centro de salud de Ávila Estación y el hospital Nuestra Señora de Sonsoles

Leonoticias León Viernes, 22 de agosto 2025, 09:48

Un hombre de 51 años perdió la vida el jueves poco antes de las siete de la tarde, en un tiroteo en la calle Maestro Piquero, en la zona sur de la capital, que también dejó tres heridos más, uno de ellos con una herida por arma de fuego en una pierna.

A raíz de este hecho, se produjeron también varios incidentes en la barriada, con destrozos de vehículos y de ventanas de domicilios, así como en los alrededores del centro de salud de Ávila Estación y el hospital Nuestra Señora de Sonsoles, hasta donde se desplazaron amigos y familiares de los heridos por los disparos.

El centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León informó que a las 18.44 horas se recibieron varias llamadas alertando de que se habían producido varios disparos en la calle Maestro Piquero. Los alertantes indicaban que había dos personas heridas, a las que se las estaban trasladando desde el lugar en vehículos particulares para que recibieran atención médica. Uno de ellos estaba inconsciente y otro tenía una herida en una pierna. De los otros dos heridos no se informó desde el 1-1-2, pero otras fuentes confirmaron la existencia de otras dos personas que habían sufrido las consecuencias del incidente.

El relato de los hechos y la muerte por heridas de arma de fuego

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local, a los que posteriormente se unieron también miembros de la Guardia Civil. Además, se envió una UVI móvil, pero los heridos ya no se encontraban en esa calle porque se los habían llevado en vehículos particulares.

Uno de ellos, el hombre de 51 años que estaba inconsciente, fue trasladado hasta el centro de salud del paseo de la Estación, en donde se confirmó su fallecimiento por las heridas de arma de fuego, mientras que el herido, que algunas fuentes afirman que era familiar del fallecido y que tenía alrededor de 30 años, fue trasladado al hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en donde quedó ingresado.

Los hechos provocaron una serie de reacciones entre los bandos implicados. Así, se produjeron escenas de vandalismo en calles cercanas al lugar de los hechos, con varias personas destrozando con barras de hierro un vehículo aparcado, se supone que propiedad de algunos de los implicados, y también hubo momentos de mucha tensión en los alrededores tanto del centro de salud Ávila Estación como del hospital Nuestra Señora de Sonsoles.

En el primero hubo empujones, gritos e intentos de agresión, mientras que en el segundo también hubo algunos incidentes como se aprecia en imágenes que circularon rápidamente por grupos de WhatsApp y redes sociales. También hubo problemas para el acceso y la salida del centro hospitalario por parte de usuarios del mismo.

Destrozos y un amplio despliegue policial

Ante esta situación las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron un amplio despliegue por las zonas más complicadas, con presencia de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local.

Así, varias patrullas se personaron en las calles de la barriada aunque no pudieron evitar los destrozos, y hubo también mucha presencia en los exteriores del centro de salud de Ávila Estación, llegándose a cortar al tráfico las calles adyacentes para evitar más complicaciones. También en el exterior de la zona de urgencias del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles hubo una importante presencia de cuerpos de seguridad, incluidos cuerpos especiales de la Policía Nacional que llegaron desde Valladolid.

Con el paso de las horas la situación se fue calmando, pero hacia las 22.00 horas proseguía el importante despliegue policial, que intentaba también encontrar al autor o autores de los disparos, con registros y persecuciones, hasta por los tejados, por las calles de la barriada de la zona sur.