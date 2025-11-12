Educación convoca ayudas complementarias, por 1,15 millones para universitarios del Programa Erasmus+ Se destinarán a la financiación de los gastos de estancia en el país de destino

La Consejería de Educación convocó ayudas complementarias, por 1,15 millones, para estudiantes universitarios de Castilla y León que hayan resultado beneficiarios de las becas del programa Erasmus+, de movilidad con fines de estudio, para el curso académico 2025-2026, según un extracto de la Orden de 30 de octubre de 2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl).

Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se convocan los alumnos de las universidades de Castilla y León que, cursando estudios oficiales de educación superior de grado, máster o doctorado, sean beneficiarios de una beca Erasmus+ de movilidad de estudiantes en instituciones de educación superior.

Financiación de gastos de estancia

Las ayudas se destinarán a complementar la financiación de los gastos de estancia en el país de destino derivados de la participación de los estudiantes de las universidades de Castilla y León en el programa de movilidad anteriormente indicado por una duración mínima de dos meses y máxima de doce meses, por ciclo de estudios.

La cuantía global máxima del crédito asignado a estas ayudas será de 1,15 millones. La cantidad que se conceda a cada beneficiario será la resultante de multiplicar el importe mensual de la ayuda, por el número de meses, o fracción, de la estancia prevista, teniendo en cuenta que dicha cantidad, aisladamente o en concurrencia con otras, no puede llegar a superar el importe de la actividad subvencionada. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir de mañana.