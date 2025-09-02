leonoticias - Noticias de León y provincia

Nuevos estudiantes de movilidad en la Universidad de León.

Italia y México lideran la llegada de universitarios extranjeros a León

Económicas capta la mayor parte de los estudiantes foráneos que incluye países caribeños y africanos en programas 'Talent'

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Martes, 2 de septiembre 2025, 13:35

La Universidad de León contará con 266 estudiantes extranjeros -Erasmus+ y Amicus- en las aulas durante el curso académico 2025/2026. La mayor parte serán mujeres con 156 por 110 hombres.

A ello se sumarán 11 que acudirán con el programa 'Talent Máster', dos con el 'Talent Grado' y 22 del sistema de intercambio.

El país que más alumnos aportará será Italia con hasta 60, seguido de cerca por México (58). También tendrán peso otros lugares como Irlanda -22-, Polonia -17-, Alemania -16-, Francia -15-, Colombia -14- o Perú -10-.

Con un único representante estarán Bélgica, Chipre, Canadá o Azerbaiyán; mientras que dos serán armenios, georgianos, taiwaneses, letones, coreanos, chilenos y argentinos.

En cuanto a facultades, la que más alumnos acaparará será la de Ciencias Económicas y Empresariales con 122, seguida de Filosofía y Letras con 45. Por encima de la decena se situarán Derecho, la Escuela de Ingenierías y Veterinaria.

Otros programas

Los 'Talent Máster' y 'Talent Grado' contarán con estudiantes caribeños y africanos. Cuba (3), Colombia (3) o República Dominicana (2) comparten procedencias extranjeras con un estudiante de Mauritania, dos de México y otro de Venezuela.

En cuanto a la Sicue -sistema de intercambio entre centros españoles- serán 22 los que han optado por la Universidad de León.

Acto de presentación

La ULE fortalece su internacionalización con un aumento del 80% de sus estudiantes extranjeros y alcanzando las 300 movilidades internacionales.

La rectora Nuria González ha presidido el acto de bienvenida de la 'Welcome Week', donde animó a los nuevos estudiantes «a aprovechar al máximo su estancia y todos los recursos que pone a disposición la ULE».

Por su parte, el vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global aseguró que la ULE trabaja «en ampliar los itinerarios en inglés en diferentes facultades y escuelas para facilitar la llegada de estudiantes internacionales».

Espacios grises

