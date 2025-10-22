leonoticias - Noticias de León y provincia

Manifestación de bomberos forestales. Chacón

CSIF insta a la Junta a no aprobar un decreto sobre el operativo de incendios «sin negociar»

Desde el sindicato advierten al consejero de Presidencia para que «aproveche la última oportunidad» para negociar o «forzará» la huelga

León

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:03

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) instó a la Junta a «no cerrar en falso» el plan de medidas de mejoras del operativo de incendios forestales y pidió no llevar al Consejo de Gobierno de este jueves un proyecto de decreto-ley que «no se ha negociado» y que cuenta con el «rechazo frontal» de toda la representación de los trabajadores.

En un comunicado, desde CSIF insistieron al consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, que aproveche una «ultima oportunidad» de alcanzar un acuerdo. Además, el sindicato anunció que celebrará asambleas para valorar la convocatoria de una huelga, porque los «bomberos forestales y los agentes medioambientales todavía no han olvidado lo sufrido el pasado mes de agosto», añadieron.

El responsable del sector de la Administración General de la Junta de CSIF en Castilla y León, Agustín Argulo, apuntó que el «supuesto» proceso de diálogo y negociación sobre la mejora del operativo de incendios, que «se estaba produciendo a la vez que se desmontaba el operativo», ha sido «un despropósito» desde que se celebró el primer encuentro con los sindicatos el pasado 23 de septiembre.

Precipitación

Explicó que las posteriores reuniones en octubre se han llevado a cabo con «precipitación», «no se ha aportado documentación a tiempo» a los representantes sindicales y la administración «no ha valorado las alegaciones», por lo que «todo parece ser un plan preestablecido para simular un diálogo y una negociación que no ha sido real» con el fin de «imponer unos criterios».

Argulo lamentó que estas acciones han buscado «vender» a la ciudadanía la imagen de que la Junta «va a transformar un modelo de operativo que se mostró incapaz de gestionar adecuadamente los incendios de este verano». «Ya no es momento de concentraciones, el Gobierno autonómico está a tiempo de demostrar que se toma en serio la prevención y extinción de incendios», advirtió.

A ese respecto, desde CSIF señalaron que iniciarán contactos con todas las fuerzas políticas para mostrarles los «efectos negativos» de ese decreto-ley que la Junta pretende sacar adelante, a pesar de la «oposición de toda la representación de los trabajadores y trabajadoras del operativo». «CSIF sigue en disposición de mejorar el operativo, pero negociar no es imponer. El consejero de Presidencia forzará la huelga si no rectifica», concluyeron.

