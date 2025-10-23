La compraventa de viviendas en León subió un 22,7% en agosto La provincia de Burgos es la única de la comunidad que experimenta una caída, con un 25,9%

Leonoticias León Jueves, 23 de octubre 2025, 10:41 Comenta Compartir

La compraventa de viviendas en Castilla y León creció un 11,3 por ciento en el mes de agosto, hasta alcanzar las 2.686 transmisiones de este tipo de fincas, una evolución que contrasta con la caída del 3,4 por ciento de la media nacional, que situó el volumen en 47.697 inmuebles, según los datos publicados este jueves 23 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento en Castilla y León representa el segundo más pronunciado de todo el país, solo por detrás de La Rioja, donde se disparó un 33,7 por ciento. Otras seis autonomías presentaron aumentos, que oscilan entre el 1,3 por ciento de Baleares y el 8,6 de Aragón. Por contra, descendió en ocho comunidades, con Asturias (23,2 por ciento) y Canarias (15,2) como las menos dinámicas en este sentido.

Asimismo, en el octavo mes de 2025, se contabilizaron en Castilla y León 460 compraventas de vivienda nueva y 2.226 de segunda mano, mientras que si la división se hace entre libres y protegidas, el número de transmisiones se elevó a 2.491 en el primer caso por las 195 del segundo.

Por provincias, la compraventa de viviendas subió en todas salvo en Burgos, donde descendió un 25,9 por ciento, hasta las 379 operaciones. El mayor aumento tuvo lugar en Soria, con un 68,8 por ciento, hasta las 103; seguida por Valladolid, con un 34,2 por ciento (623); León, con un 22,7 por ciento (465); Palencia, con un 20,8 por ciento (197); Zamora, con un 17,7 por ciento (153); Ávila, con un 13,1 por ciento (198); Salamanca, con un 7,9 por ciento (340); y Segovia, con un 6,5 por ciento, hasta las 228.

Fincas transmitidas

En el mes de agosto, el número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad de Castilla y León fue de 13.705, un 7,3 por ciento más que en el mismo mes del año precedente, mientras que en todo el país, la cifra de transmisión de fincas se elevó hasta las 155.256, un 2,6 por ciento menos que el dato del octavo mes de 2024.

De las transmisiones inscritas en Castilla y León, 5.378 fueron relativas a fincas rústicas, de las que 1.435 lo fueron por compraventa, 114 por donación, 16 por permuta, 2.659 por herencia y las 1.154 restantes relativas a otro tipo de intercambios. En cuanto a las 8.327 urbanas, 5.035 correspondieron a compraventas, 174 a donaciones, cinco a permutas, 1.688 a herencias y 1.425 a naturaleza de otro tipo de transmisión.