leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de vecinos actuando contra el fuego. L.N

La Junta convoca subvenciones para empresas en zonas afectadas por incendios

Podrán participar empresas privadas, trabajadores por cuenta propia, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica con ánimo de lucro

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 10:10

Comenta

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo convocó subvenciones dirigidas a empresas con trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en zonas afectadas por incendios forestales.

La cuantía será el importe de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, liquidadas y pagadas por la empresa, hasta un máximo de 5.000 euros por beneficiario, según una orden publicada este jueves 23 de octubre por el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Las ayudas se convocan para el año 2025, en régimen de concesión directa, dirigidas a empresas con trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de la relación laboral o de reducción de jornada, con acuerdo con los representantes de los trabajadores, fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o en causa de fuerza mayor temporal, en centros de trabajo ubicados en términos municipales y localidades de Castilla y León, determinados al amparo del Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas privadas, entendidas como tales, trabajadores por cuenta propia, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica con ánimo de lucro. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde este viernes 24 de octubre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El crimen de la calle Pedro de Dios: 31 puñaladas y un corte mortal de 13 centímetros
  2. 2 Diez estará en Ayamonte durante la convención del PSOE en León: «No han considerado necesaria mi presencia»
  3. 3 El PSOE defiende que Diez fue invitado «por tres vías» a la convención de León
  4. 4 La testigo que escuchó el crimen: «Oí un chillazo y un golpe que casi me tira el techo»
  5. 5 Suspendidas durante 15 días las ferias y mercados de ganado por una enfermedad contagiosa
  6. 6 Una madre y su hijo de tres años, atropellados en León
  7. 7 El Ayuntamiento toma una decisión tras anularse la tasa de basuras de León
  8. 8 La lista de las 100 mujeres españolas más influyentes cuenta con dos leonesas
  9. 9 ¿Cuánto sabes de los deportistas de León?
  10. 10 PP y Vox frenan la comisión de investigación de los incendios: «Esto se lo tendrán que explicar a los leoneses»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias La Junta convoca subvenciones para empresas en zonas afectadas por incendios

La Junta convoca subvenciones para empresas en zonas afectadas por incendios