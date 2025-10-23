La Junta convoca subvenciones para empresas en zonas afectadas por incendios Podrán participar empresas privadas, trabajadores por cuenta propia, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica con ánimo de lucro

Leonoticias León Jueves, 23 de octubre 2025, 10:10

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo convocó subvenciones dirigidas a empresas con trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en zonas afectadas por incendios forestales.

La cuantía será el importe de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, liquidadas y pagadas por la empresa, hasta un máximo de 5.000 euros por beneficiario, según una orden publicada este jueves 23 de octubre por el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Las ayudas se convocan para el año 2025, en régimen de concesión directa, dirigidas a empresas con trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de la relación laboral o de reducción de jornada, con acuerdo con los representantes de los trabajadores, fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o en causa de fuerza mayor temporal, en centros de trabajo ubicados en términos municipales y localidades de Castilla y León, determinados al amparo del Acuerdo 34/2025, de 20 de agosto, de la Junta, por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las empresas privadas, entendidas como tales, trabajadores por cuenta propia, personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica con ánimo de lucro. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde este viernes 24 de octubre.