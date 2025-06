El profesorado leonés sigue a la cola en retribuciones y valoran «movilizarse»

Dani González León Miércoles, 4 de junio 2025, 08:18 Comenta Compartir

País Vasco, Extremadura, Aragón, Cantabria y, en los últimos días, Asturias. La comunidad educativa de estas autonomías se ha movilizado en los últimos meses con varias demandas sobre la mesa en cuanto a las condiciones laborales de los docentes. Y han tenido éxito.

El último ejemplo es el de Asturias, muy cercano a León, donde estas masivas manifestaciones han acabado por llevar a la consejera de Educación, Lydia Espina, a la dimisión.

¿Se puede replicar esta situación en León? Con un futuro incierto, la posibilidad de salir a la calle está sobre la mesa, aunque los sindicatos del área aún están valorando esta posibilidad.

Poder adquisitivo por debajo del de 2010

El presidente de la Junta de Personal Docente de León, Javier Ampudia, considera que es «de justicia» revisar las retribuciones de los maestros y profesores, puesto que «nuestro poder adquisitivo está por debajo de 2010»: «Tomamos ese año como referencia porque se produjo un recorte de los salarios del 7,2%».

Desde entonces, se han dado aumentos salariales y de complementos, pero no han sido «suficientes» para paliar los efectos de la inflación. «Llevamos años tratando de revertir la situación, pero la consejería es cerril. Dicen que están abiertos a la negociación, pero no es así. Salir a la calle debe de ser la última vía, pero hay ocasiones que no hay más remedio», expone Ampudia.

En esta línea se manifiesta Isabel Madruga, representante de CSIF en la Mesa Sectorial de Educación, que señala que la última revisión autonómica a nivel retributivo tuvo lugar en 2006: «Ha pasado ya mucho tiempo». Destacando la unidad de los sindicatos CSIF, Anpe, Stele, UGT y CCOO en este ámbito, explica que tendrán «próximamente» reuniones para valorar las medidas a tomar.

Compás de espera

En las últimas semanas han organizado una recogida de firmas «bastante exitosa» cuyos resultados valorarán previamente a tomar una decisión, pero el escenario de la movilización está abierto «para el inicio del próximo curso o, incluso, para el inicio del actual».

«Hay diferencias significativas con otras comunidades en las retribuciones y estamos en los últimos puestos por comunidades», lamenta Madruga, a lo que Ampudia añade que esta situación se da pese a que «la Junta saca pecho de los resultados de 'excelencia' de su educación»: «No se corresponde con las condiciones de los docentes».

De esta manera, el profesorado leonés - y autonómico - medita si seguir el camino marcado por otras comunidades para llevar a la calle sus demandas.

