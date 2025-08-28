leonoticias - Noticias de León y provincia

Los incendios de Anllares del Sil y Garaño bajan del nivel 2 al 1
Los reyes visitan las principales zonas afectadas por los incendios forestales en Castilla y León. JL Leal

Los brigadistas de Zamora niegan el saludo a Mañueco durante la visita del rey

Uno de los efectivos no quiso estrechar la mano al presidente de la Junta de Castilla y León tras haberlo hecho con el rey Felipe VI

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 28 de agosto 2025, 11:57

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, acompañó este miércoles a los Reyes de España en su visita a las zonas incendiadas de León y Zamora. En esta última, durante su estancia en el área afectada en Sanabria, Felipe VI y doña Letizia han saludado a un grupo de los agentes forestales que se encuentran combatiendo las llamas desde hace ya tres semanas. En una imágenes difundidas por Internet, captadas tras el cordón de seguridad, puede verse cómo Mañueco va detrás de los Reyes a estrechar la mano de los bomberos pero finalmente no lo hace.

Las imágenes muestran cómo el presidente de la Junta da una palmada a uno de los forestales presentes y no llega a estrechar la mano del segundo de la fila, que no le ofrece la suya. A partir de ese momento, Mañueco da un paso atrás y acompaña a los monarcas en su saludo, pero sin interactuar con los agentes.

Los sindicatos y también diversos agentes medioambientales, a título personal, llevan días denunciando la falta de medios y las condiciones laborales del personal que lucha contra el fuego en Castilla y León. El propio Fernández Mañueco ha tenido que defender la actuación de su gobierno frente a las críticas por la infrautilización de algunos de los recursos enviados por el Gobierno central para combatir los incendios que arrasan la comunidad.

Manifestaciones en varias provincias de de Castilla y León han reclamado la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y volverán a hacerlo. Aprovechando que el viernes Mañueco comparecerá en un pleno extraordinario que tendrá lugar a partir de las 11:00 horas en las Cortes autonómicas para explicar su gestión, una veintena de partidos políticos, sindicatos y organizaciones ciudadanas y vecinales han convicado una manifestación para exigir el «cese inmediato» del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

